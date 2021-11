Wind, Wasser und viel Wohlbefinden

Dass das malerischen Fischerdorf Neuharlingersiel an der Nordseeküste viel mehr als nur Sommer, Sonne und Strand zu bieten hat, lässt sich in grau-kalten Novembertagen erkunden. Erst dann weiß man in der Sauna die wohlige Wärme zu schätzen, nutzt Thalasso Anwendungen für die Prävention und genießt das Knacken in der Teetasse, wenn der heiße Ostfriesentee die dicken Kluntjes zum Bersten bringt und sich ein wohlig warmer Duft verbreitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die kalte Jahreszeit ist nichts für Stubenhocker. Denn das Reizklima der Küstenregion ist ausgezeichnet für Naturliebhaber, die sich nicht nur eine Auszeit gönnen, sondern zudem etwas für ihre Gesundheit tun. „Jetzt in der der kälteren Jahreszeit ist die Kraft der Nordseeluft besonders intensiv und wirkt sich auf unser Gesundheitssystem aus. Die Lunge wird frei, Hautbeschwerden und Allergien bessern sich“, erklärt Susanne Mäntele vom Kurverein Neuharlingersiel.

„Erst ein Spaziergang am Nordseestrand, dann eine heiße Tasse Tee mit Sahne – und schon steigert sich das Wohlbefinden binnen kürzester Zeit“, ergänzt die Vertreterin des Nordseeheilbades, die nicht ohne Stolz auf das Thalasso Zentrum „BadeWerk“ verweist, das in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert.

Als Leiterin von „BadeWerk“ setzt Melanie Vanderschot auf die Kombination von Nordseeluft, Meerwasser und Naturschlick, der sozusagen direkt vor der Haustür in Neuharlingersiel abgebaut, medizinisch kontrolliert und ausschließlich vor Ort bei Massagen, Therapien und Behandlungen eingesetzt wird. „Eine echte Thalassotherapie kann nur dort stattfinden, wo ein direkter Bezug zum Meer besteht und Wasser, Wind, Schlick, Algen, Salz, Licht und Luft in ihrer Gesamtheit wirkungsvoll eingesetzt werden.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Klima, Meer und Schlick haben einen positiven Einfluss auf den Stoffwechsel und das Immunsystem. Das wichtigste Qualitätskriterium für eine Thalassotherapie ist allerdings die Lage direkt am Meer und die ausschließliche Nutzung von frischem Meerwasser für die Behandlungen. Und hierfür kommt der über 400 Jahre alte Naturschlick zum Einsatz. „Das Original“, wie der Schlick in dem kleinen Küstenort bezeichnet wird, ist ein „Geschenk der Natur“ und Grundlage für das seit 2015 als Thalasso-Nordseeheilbad zertifizierte Fischerdorf.

Spezielle Wohlfühlangebote mit Schlick lassen sich mit medizinischen Leistungen kombinieren. Seit der Eröffnung von „BadeWerk“ im Jahr 2011 wurde die Thalasso-Oase bereits zum vierten Mal in Folge mit fünf Medical Wellness Stars ausgezeichnet. Das garantiert höchste Qualität in der Vernetzung von Meerwasser-Hallenbad, Saunalandschaft und Wellness-Anwendungen. 2018 hat die Saunalandschaft im BadeWerk vom Deutschen Saunabund das Qualitätssiegel „Sauna-Premium“ erhalten und gehört damit offiziell zu den besten Einrichtungen in ganz Deutschland. Die Atmosphäre des beschaulichen Fischerdorfes spiegelt sich dabei im Innen- und Außenbereich der Saunalandschaft wider und bietet die für die Region typischen Elemente wie Strand, Deich, Kutter, Hafen und Gezeiten für die Saunierenden.

Neben kosmetischen Pflegeangeboten gibt es eine große Auswahl an Sport- und Bewegungstherapien. Wer aktiv etwas für seine Gesundheit tut, ist bei Kirstin Franke willkommen. Die staatlich anerkannte Gymnastiklehrerin ist zertifizierte Entspannungstrainerin des Küstenortes, die das gesundheitsfördernde Reizklima der Nordseeküste nutzt, um Gäste mit aktiven Bewegungsmodulen widerstandsfähig gegen Erkältungen zu machen, damit diese „gesund durch den Winter kommen.“

Das Nordseeheilbad Neuharlingersiel wurde vom Europäischen Prüfinstitut Wellness und Spa zum ersten zertifizierten Thalasso-Nordseeheilbad entlang der niedersächsischen Nordseeküste ernannt. In der unabhängigen Prüfung durch das Institut standen die vielfältigen Thalasso-Angebote im BadeWerk, die Thalasso-Kompetenz der Tourist-Information sowie ausgewählter Leistungsträger des Ortes im Fokus.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3