Wilde Wellen und tolle Strände

Entspannung unter der Sonne, Auftanken von den dunklen Winterwochen in Deutschland – Portugals Westküste ist das perfekte Ziel für die Erfüllung der Urlaubsträume im Winter. Die Temperaturen steigen oft auf angenehme 20 Grad und auch in den kühleren Monaten bleibt es hell und sonnig. Ob Aktivurlauber, Golfer, Strandfreunde oder Städtereisende, an der Costa do Sol im Naturpark Sintra Cascais lässt sich jeder Wunsch erfüllen. Das Victor’s Portugal Malveira-Guincho mit seinen 24 Privatvillen verwöhnt anspruchsvolle Gäste mit einem erstklassigen Ambiente. Das Urlaubsdomizil ist idealer Ausgangspunkt, um die Umgebung zu entdecken.

Portugal ist berühmt für einige der aufregendsten Surfreviere weltweit. Dementsprechend beliebt sind die Regionen an Westküste und Algarve. Auch in den Wintermonaten können die Surfer an der Westküste die perfekte Welle suchen. Weltbekannt mit ihren außergewöhnlichen Bedingungen an einem von Steilküsten umgebenen Strand mit hohen und starken Wellen ist auch die Praia da Ribeira d’Ilhas.

Ein entspannter Spaziergang an einem sonnendurchfluteten Wintertag oder mit Blick auf einen spektakulären Sonnenuntergang – die Costa do Sol ist vielseitig und in den Wintermonaten genießen Spaziergänger die feinsandigen Strände meist ganz alleine. Für längere Wandertouren ist der Nationalpark Sintra-Cascais, in dem die Gartenanlage des Victor’s Portugal Malveira-Guincho liegt, auch zwischen Oktober und April das optimale Revier. Das Naturgebiet erstreckt sich auf einer Fläche von rund 145 Quadratkilometern von der Mündung des Flusses Falcão bis nach Cascais im Süden, im Westen reicht der Park bis zum Atlantik. Paradiesische Strände treffen hier auf wilde Wellen und eine faszinierende Klippenlandschaft, während sich im Landesinneren die überwucherten Hügel der Serra de Sintra türmen.

Ein Ausflug nach Lissabon verspricht in der Vorweihnachtszeit das Eintauchen in viele portugiesische Traditionen. In der Hauptstadt wartet der größte Weihnachtsmarkt Portugals, aber auch viele kleinere Städte in der Umgebung versetzen die Besucher mit ihren Märkten und Veranstaltungen in eine vorweihnachtliche Stimmung. Ein großes Erlebnis steht am 8. Dezember auf dem Kalender: Auf dem Praça do Comércio wird einer der größten Weihnachtsbäume Europas aufgestellt.

