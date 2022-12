Wie aus einem Guss musiziert

Im traditionellen „Weihnachtskonzert“ des Würzburger Kiliansdoms standen hauptsächlich Chorwerke englischer Komponisten auf dem Programm.

Auf einem sanften Klangteppich breitete sich himmlische Engelsmusik im weiten Kirchenraum aus, Anbetung und Frohlocken im Mittelpunkt der Aussage des weihnachtlichen Evangeliums. Die Würzburger Domsingknaben, das Kammerorchester „Camerata Würzburg“ hatten die stimmungsvolle Chormusik unter der sensiblen musikalischen Leitung des Domkapellmeisters Alexander Rüth sorgfältig vorbereitet. Wie aus einem Guss musizierten Chor und Orchester in einem harmonischen Mit-einander, dynamische Höhepunkte wechselten sich ab mit betörend sanft vorgetragenen wunderschönen melodischen Wendungen, die nirgends durch dissonante Begleitsätze gestört werden. Der Engländer John Rutter komponierte die schönsten Christmas Carols. Darunter erweist sich sein „Angel’s Carol“ als große Kunst, ohne sich jemals zu billigem Kitsch herabgewürdigt zu haben. Es scheint das für diese Tage wohl schönste, die bedürftigen Menschen in ihrer Erlösungshoffnung am intensivsten treffende Opus zu sein. Im „Gloria in excelsis Deo“ singt der Chor nach der Geschichte von den Engeln und Hirten nun von der Sehnsucht nach Frieden und vom Gotteslob. Seine Melodien, die über ihre Linie neue Harmonien öffnen, sind von betörendem Reiz. Zusammenklänge mit zahlreichen Nebentonarten und ihren raffinierten Ausweichungen hängen wie schwerelos vom Himmel. Der Chorsatz „What sweeter music“ spannt eine dramatischere Kurve und ist an Lieblichkeit kaum zu überbieten.

Anmutiger Sopran

Mit dem anmutigen Sopran von Anna-Sophie Brosig konnte man die Stimme eines Engels bewundern, mit tief lotendem Ausdruck den Bariton von Timothy Sharp. Als Sprecherin war Christina Theresa Motsch engagiert, die zur Musik über den Fortlauf des wunderbaren Weihnachtsgeschehens berichtete, leider nicht immer gut verständlich wegen der zu leise eingestellten Mikrophonanlage. „In terra pax op.39“ von Gerald Finzi, kei-em unbedeutenden englischen Komponisten, wurde das Konzert eröffnet. Schon mit dieser Komposition durfte man auf die Schlichtheit und Kunstfülle der englischen Chorsätze gespannt sein. Die Domsingknaben und dass Orchester musizierten in perfekter Balance, ausgewogen und intonationsrein, keinesfalls stimmlich überfordert, durchwegs auch einen gewissen sinnlichen Genuss verströmend.

Die makellos im Raum schwebenden Stimmlinien rührten die Zuhörer an, ließen sie gleichsam im Inneren vor Begeisterung jauchzen. Insgesamt, auch Hilding Rosenbergs Weihnachtsoratorium „Den heliga natten (Heilige Nacht)“ brachten die Chorfolgen melodische, nachdenkliche und eingängige Stücke zu Gehör, von den Ausführenden einfühlsam und stilsicher, feinsinnig und unmanieriert dargeboten. Zum würdigen Ausklang des Weihnachtskonzertes durfte auch das Publikum im Zusammenwirken mit Chor und Orchester das Lied mit dem Satz von David Willcocks „Nun freut euch, ihr Christen“ anstimmen.