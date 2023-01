Wenn Muller und Wampeler kommen

Wenn das ganze Dorf seit dem Morgengrauen auf den Beinen ist, wenn auf den Straßen ungewöhnliche Gestalten ihr Unwesen treiben, wenn Glocken und Musik von überall klingen – dann herrscht Fasnacht in der Region Innsbruck. Die dazugehörigen Aufführungen begeistern stets aufs Neue, wobei vor allem die großen Umzüge, die meist nur alle paar Jahre abgehalten werden, zu den absoluten Höhepunkten zählen. Im Februar sind beispielsweise in Rum wieder die Muller unterwegs, während in Axams die Wampeler durch das Dorf ziehen. Und auch in Patsch wird ein besonderes Schauspiel geboten, um den Winter auszutreiben. Ein Besuch lohnt sich jedenfalls – nicht umsonst gehören diese drei Bräuche zum immateriellen Kulturerbe der Unesco.

Wilde Gestalten, kunstvoll geschnitzte Holzmasken – hierzulande „Larven“ genannt –, farbenprächtige Gewänder, allerlei Tänze sowie viel Glockengeläut, Lärm und Musik: Das sind die wichtigsten Zutaten für die Fasnacht in der Region Innsbruck. Entsprechende Aufführungen können jedes Jahr während der Faschingszeit in vielen Gemeinden rund um die Tiroler Landeshauptstadt bestaunt werden, zudem finden in regelmäßigen Abständen auch große, aufwändig inszenierte Umzüge statt. Da ist dann jeweils das ganze Dorf auf den Beinen, und die Straßen sind von zahlreichen Hexen, Bären, Tuxern, Zottlern, Wampelern und anderen mystischen Wesen bevölkert, die mit ihrem bunten Treiben Einheimische wie Gäste erfreuen.

Viele dieser Fasnachtsbräuche können auf eine lange Geschichte verweisen, deren Ursprünge zum Teil Jahrhunderte zurückreichen. Das Wissen und die Geheimnisse rund um die Figuren, deren Gewänder und Gebärden werden von Generation zu Generation weitergegeben, wobei sich gewisse Aspekte – etwa im Hinblick auf bestimmte Details bei den Kostümen – je nach Ortschaft unterscheiden. Doch unabhängig davon, ob es sich nun um Muller oder Matschgerer, Wampeler oder Schellenschlagerinnen, Schleicher oder Türggeler handelt: Die dazugehörigen Aufführungen und Umzüge sind nicht nur gelebte Tradition, sondern auch immer ein großes Spektakel, das man unbedingt einmal gesehen haben sollte.

Wie bei vielen anderen Fasnachtsbräuchen geht es auch bei den Mullern in Rum – einem Dorf nur wenige Minuten von Innsbruck entfernt – um den Kampf des Frühlings gegen den Winter. Demgemäß sind die Hauptfiguren der Rumer Muller den Jahreszeiten zugeordnet: Der Halbweiße steht für den Frühling, der Melcher für den Sommer, der Spiegeltuxer für den Hochsommer, der Zaggeler für den Herbst und der Zottler für den Winter. Jede Figur hat ihre eigenen Bewegungen und Besonderheiten, wobei der Spiegeltuxer mit seinem opulenten, bis zu über zehn Kilogramm schweren Kopfschmuck wohl die auffälligste darstellt. Der Ablauf beim Mullerumzug in Rum ist streng geregelt: Als Erstes kommen die Vorboten, darunter Hexen und sogenannte Klötzler, danach folgen die Figuren der Jahreszeiten. Höhepunkt des Geschehens ist, wenn ein Zottler sich zum sogenannten „Frosch“, einer Tanzfigur, rücklings auf den Boden fallen lässt: Steigt dann ein Halbweißer auf ihn drauf, ist der Winter besiegt, und der Frühling kann kommen. Der Rumer Mullerumzug findet am 12. Februar statt.

Das Wampelerreiten in Axams gehört mit Sicherheit zu den raueren Fasnachtsbräuchen in Tirol. Dafür sorgen in erster Linie seine Namensgeber, die dickbäuchigen Wampeler, sowie die Reiter. Diese versuchen nämlich, Erstere auf den Rücken zu werfen. Und trotz genau festgelegter Regeln – die Wampeler dürfen etwa nur von hinten angegriffen werden und Attacken von vorne mit ihrem Stock abwehren – geht es bei diesem Ringen, das den Konflikt zwischen Frühling und Winter symbolisiert, meist recht rabiat zu. Rund 400 Aktive nehmen am Spektakel teil. Der große Fasnachtsumzug mit Wampelerreiten geht am 19. Februar in Axams über die Bühne.

Das Schellenschlagen in Patsch ist in gewisser Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung: Hier spielen nämlich Frauen die Hauptrolle – und das ist in der ansonsten männerdominierten Tiroler Fasnacht noch immer eine Seltenheit. Die Anfänge der Patscher Schellenschlagerinnen reichen bis 1958 zurück: Damals konnten sich die Männer der Ortschaft offenbar nicht dazu aufraffen, den auch in anderen Gegenden üblichen Brauch des Schellenschlagens auszuüben. Deswegen sprangen die Frauen ein. So ziehen nun jedes Jahr am „Unsinnigen Donnerstag“ – dem letzten Donnerstag vor Aschermittwoch – Frauen und Mädchen mit ihren wunderschönen Larven und Kostümen sowie den hinter dem Rücken getragenen Glocken durch den Ort. it