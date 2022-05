Weinberge, Dome, Burgen, Klöster, Schlösser und romantische Altstädte: Das sind die eindrucksvollen Kulissen für die zahlreichen Feste und Festivals, mit denen Saale-Unstrut den Sommer feiert – und das, was die Region besonders macht. Nach langer Pause finden die kleinen und großen Events in der Wein- und Kulturregion zwischen Leipzig und Weimar wieder statt.

Entlang der Terrassenweinberge spazieren, bei einem guten Tropfen mit geselligen Menschen ins Gespräch kommen oder in den Winzerhöfen verschiedenen Bands und DJs lauschen: Mit der Saale-Weinmeile am Pfingstwochenende, 4. und 5. Juni, beginnt in Saale-Unstrut bereits seit mehr als 20 Jahren die Weinfestsaison. Auf einer Strecke von sieben Kilometern zwischen dem Kurort Bad Kösen und dem Weindorf Roßbach bei Naumburg präsentieren sich etwa 40 Weingüter, Besenwirtschaften und Restaurants. Die Besucher können sich entlang der Saale-Weinmeile einen kleinen Eindruck von den geschmacklichen Nuancen der unterschiedlichen Weine verschaffen, deren Anbau vor über 1000 Jahren in der Region ihren Anfang nahm.

