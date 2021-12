Weihnachtliche Atmosphäre mit der großen Pyramide

Die Weihnachtszeit ist eine ganz besondere Zeit im Jahr – Ruhe und Gemütlichkeit legen sich auf Dörfer und Städte nieder. Nirgendwo anders wird Weihnachten auf so wunderbare und einzigartige Weise zelebriert, wie in Annaberg-Buchholz. Räuchermännchen, Nussknacker und Schwibbögen werden aus den verstaubten Kisten befreit, Pyramiden beginnen sich zu drehen und ein angenehmer Weihrauchduft liegt in der Luft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die gesamte Region erstrahlt in einem einzigartigen Lichterglanz, der auch in diesem Jahr Sehnsucht, Hoffnung und Zuversicht symbolisiert. Erneut muss sich das Weihnachtsland Erzgebirge einmal mehr neu erfinden. Mit der Kampagne „Lichterglanz im Weihnachtsland“ unterstützt der Tourismusverband Erzgebirge seine Mitglieder und Partner in dieser wiederholt besonderen Vorweihnachtszeit.

Zwischen dem ersten Advent und Mariä Lichtmess am 2. Februar gleicht die gesamte Region einem lebendigen Weihnachtsberg – überall erstrahlt ein warmes weißes Leuchten. Die Bergstädte leuchten ebenfalls im weihnachtlichen Glanz. Mit einem traditionellen Weihnachtsbaum, Lichterketten in den Straßen und einer Großpyramide ist die weihnachtliche Atmosphäre spürbar.

Volkskunst

Was bei den Bergleuten im Erzgebirge schon seit Jahrhunderten als Feierabendbeschäftigung verbreitet war, wurde später, als die Erzvorkommen abnahmen, zum Beruf: Die Erzgebirgische Volkskunst. Noch immer geben die Erzgebirger ihre einzigartigen Handwerkstechniken wie das Reifendrehen und das Spanbaumstechen von Generation zu Generation weiter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In diesem Jahr ist wieder einmal der erzgebirgische Erfindergeist gefragt – viele Handwerker präsentieren ihre Waren nun im eigenen Online-Shop oder auf verschiedenen Online-Verkaufsplattformen statt wie üblich, auf den zahlreichen Weihnachtsmärkten. Einige Kunsthandwerker und deren Shops sind unter www.erzgebirge-tourismus.de/erzgebirge-shops/ aufgelistet.

Auf dem virtuellen Weihnachtsmarkt „Die Weihnachtsmacher“ präsentieren sich regionale Aussteller mit ihren Angeboten und Produkten und bringen echtes erzgebirgisches Weihnachtsgefühl direkt ins heimische Wohnzimmer (www.dregeno.de/weihnachtsmarkt).Tatock ist ein kleines wissbegieriges Bergmännlein, das sich tief im Gebirge in jedem Gang und jedem Stollen bestens auskennt. Mit einem geheimnisvollen Brief von Großvater Tockbrockvonkrock beginnt sein spannendes Abenteuer über Tage entlang der Silberstraße.

Pünktlich zu Beginn der Adventszeit beginnt eine ganz besonders aufregende Zeit – er erlebt auch diese zum ersten Mal über Tage. All seinen Fragen geht Tatock in insgesamt vier Adventsgeschichten nach. Sie werden jeweils jeden Freitag vor den Adventswochenenden auf der Website des Tourismusverbandes Erzgebirge e.V. www.erzgebirge-tourismus.de/tatock und den Social-Media-Kanälen veröffentlicht.

Besondere kulinarische Köstlichkeiten haben hier ihre Tradition, ein leckeres Stück Stollen genauso, wie das typische Festessen an Heiligabend, das „Neunerlei“. Süß oder deftig, jeder Feinschmecker findet hier etwas, um seinen Gaumen zu verwöhnen. Jeder Stollen hat seine eigene Form und ist damit ein echtes Unikat. So wie der „Bergmannsstollen“ aus der Bäckerei Nönnig, der im Besucherbergwerk Zinngrube auf dem Sauberg in Ehrenfriedersdorf lagert – der „Stollen im Stollen“. Das einzigartige Klima im Bergwerk macht ihn zu einem besonders saftigen Gebäck in der Weihnachtszeit – ein echter Originalstollen aus dem Erzgebirge (www.erzgebirge-tourismus.de/weihnachtsduefte-und-kulinarik/stollen). Zwei Kist’ln voller Köstlichkeiten – regionales Bier, erzgebirgische Spirituosen, Wurst von heimischen Höfen, Honig, Kräutersenf, Nudeln oder Öl – all das findet sich in den beiden „Haamit-Kist ´ln“ des Erzgebirges. Alle Produkte stammen von Partnern der Marke „Heimatgenuss Erzgebirge“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3