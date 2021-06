Was man beim Reisen beachten muss

Ab 1. Juli soll das einheitliche Covid-Zertifikat das Reisen in der EU erleichtern. Doch bisher sind nicht alle Mitgliedstaaten vorbereitet. Und es gibt eine Übergangsfrist bis 12. August. Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) Deutschland erklärt, was Reisende jetzt wissen müssen. Häufig gestellte Fragen werden ausführlich in einem FAQ auf der Internetseite des Verbraucherzentrums beantwortet.

AdUnit urban-intext1

Wer vollständig geimpft ist, erhält in Impfzentren, Arztpraxen oder Apotheken einen digitalen Impfnachweis. Bürgerinnen und Bürger wird ein Covid-Zertifikat mit QR-Code ausgestellt, das auf dem Smartphone gespeichert werden kann (z. B. in der CovPass-App). Das Zertifikat gibt es kostenlos.

Bei Einreise in andere EU-Länder muss der QR-Code auf Verlangen vorgezeigt werden. Das Zertifikat ist keine Voraussetzung, um Reisen zu können. Es soll aber den freien Personenverkehr und die Freizügigkeit innerhalb der EU erheblich erleichtern.

Eine Einreise als Geimpfter ist erst 14 Tage nach abgeschlossener Impfung möglich. Um mit Covid-Zertifikaten grenzüberschreitend reisen zu können, müssen mindesten 14 Tage nach der letzten Impfdosis vergangen sein.

AdUnit urban-intext2

Die Mitgliedstaaten erkennen alle in der EU zugelassen Impfstoffe an (Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson), auch Mischimpfungen (wie Biontech/Pfizer und Astrazeneca).

Persönliche Daten sind geschützt. Die Zertifikate enthalten lediglich Name, Geburtsdatum, Ausstellungsdatum sowie Informationen zu Impf-, Genesenen- oder Teststatus des Reisenden.

AdUnit urban-intext3

Überprüfen andere Mitgliedstaaten die Daten, werden diese weder gespeichert noch weitergeleitet. Eine elektronische Signatur bestätigt zudem noch die Echtheit des Zertifikats.

AdUnit urban-intext4

Noch nicht alle Mitgliedstaaten sind mit der europäischen Schnittstelle verbunden. Digitale Covid-Zertifikate sind ab dem 1. Juli in der gesamten EU gültig. Mitgliedstaaten wird allerdings eine Übergangsfrist von sechs Wochen gewährt (bis 12. August).

Folgende EU-Länder sind bereits mit dem EU-Gateway verbunden, der Schnittstelle, mit der die Zertifikate überprüft werden können (Stand: 24. Juni): Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland Deutschland, Griechenland, Italien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Polen, Portugal und Spanien. Auch Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein wollen mitmachen. Wer in Länder reist, in denen die Covid-Zertifikate noch nicht genutzt bzw. überprüft werden, kann seinen Impfstatus mit dem analogen gelben Impfpass nachweisen. Auf folgender Internetseite der EU erfahren Reisende, in welchen Ländern das digitale COVID-Zertifikat bereits genutzt werden kann: Re-open EU (europa.eu).

Covid-Zertifikate garantieren keinen Zugang zu Restaurants und kulturellen Veranstaltungen. Die EU-Zertifikate dienen in erster Linie dem freien Verkehr von Reisenden. Inwieweit im europäischen Ausland Zugang zu Restaurants und kulturellen Veranstaltungen gewährt wird, ist nicht bekannt. Denn Betreiber von privaten und öffentlichen Einrichtungen müssten mit dem EU-Gateway verbunden sein, um den QR-Code des Zertifikats lesen und überprüfen zu können. Touristen können es aber mit dem Papierausdruck ihres Zertifikats versuchen. Denn auf diesem sind die Angaben zum Impfstatus in der Landessprache und auf Englisch aufgeführt. evz