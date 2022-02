Wanderungen durch den Zauberwald

Wenn sich in Deutschland das Wintergrau über das Land senkt und niemand mehr ohne Handschuhe und Schal das Haus verlässt, lädt Madeira zum Wanderurlaub in kurzer Hose ein. Nicht umsonst wird die portugiesische Insel im Atlantik als „Insel des ewigen Frühlings“ bezeichnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer mit Christa Dornfeld und Camillo unterwegs ist, geht nicht verloren. Christa lebt seit über 20 Jahren auf Madeira, sie ist Chefin des kleinen Privathotel Quinta dos Artistas und als Wanderguide regelmäßig zu Fuß über die Insel unterwegs. Camillo ist ihr freundlicher Hund und bei ihren Ausflügen immer dabei.

Meist folgt die „Exil-Österreicherin“ auf ihren Touren den weit verzweigte Levadas. Die für Madeira so typischen Bewässerungskanäle durchziehen die Insel auf einer Länge von mehr als 2500 Kilometern. Weil es im bergigen Norden der Insel häufig regnet, es im Süden aber warm und trocken ist, kam man schon früh auf die Idee, das Wasser dorthin zu lenken wo man es braucht – nämlich auf die Felder des Südens. Das geschieht ohne die Hilfe von Pumpen oder Hebewerken, ganz allein durch das natürliche Gefälle.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Immer am Kanal entlang

Die Levadas werden auch heute noch genutzt. Die Bauern bekommen für ihre Felder wöchentliche Wasserzeiten zugeteilt. Dann dürfen sie für ein paar Stunden die Schleusen öffnen und das Wasser auf ihre Felder umleiten. Ein so ausgedehntes Kanalnetz muss regelmäßig gewartet werden. Deswegen hat man Wege gebaut, die die Levadeiros für ihre Kontrollgänge benutzen. Mit Schaufel und Harke bewaffnet, entfernen die „Kanalpfleger“ Unrat aus den manchmal nur handbreiten Wasserläufen.

Inzwischen teilen sich die Levadeiros die Wege mit Wandergruppen wie der von Christa Dornfeld. Freilich kann man auch allein unterwegs sein, dann hält man sich aber besser an die ausgeschilderten Routen. Ansonsten kommt man schnell vom rechten Pfad ab und geht im Labyrinth der Kanäle verloren.

Christa Dornfeld kennt nicht nur jeden Wanderweg, sie scheint auch alles über Pflanzen zu wissen. Mal deutet sie auf eine bunte Blume. Mal zerreibt sie ein Blatt zwischen ihren Fingern und lässt ihre Mitwanderer daran riechen, mal verweist sie auf einen seltenen Baum, mal auf noch seltenere Flechten an dessen Stamm. Mal ist vom Natternkopf, mal dem Zieringwer die Rede. Und dann wieder schwärmt sie tief einatmend vom intensiven Geruch des Oregano.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Auf den höchsten Gipfeln

Ganz oben auf den höchsten Gipfeln Madeiras, gibt es keine Levadas mehr. Trotzdem führt Christa Dornfeld ihre Gruppen auch dorthinauf. Der Aufstieg zum Pico Ruivo, dem mit 1862 Metern höchsten Gipfel der Insel, führt zunächst durch Nebelfelder und Lorbeerwälder mit bis zu 600 Jahre alten Bäumen. Christa Dornfeld spricht von einen Zauberwald. Die UNESCO, die den Wald im Dezember 1999 auf die Liste des Weltnaturerbes aufgenommen hat, sieht das etwas nüchterner und schreibt: „Der Lorbeerwald von Madeira ist ein herausragendes Überbleibsel eines früher weit verbreiteten Lorbeerwaldtyps, der von 15 bis 40 Millionen Jahren einen Großteil Südeuropas bedeckt hat.“ Auf Madeira erstreckt er sich über etwa 20 Prozent der Inselfläche und hat damit eine Ausbreitung von etwa 150 Quadratkilometern.

Über enge Pfade geht es den Berg hinauf. Die knorrigen Stämme sind von Moosen bewachsen, Bartflechten hängen von den Ästen. Vom Wind zerzaust sehen die Bäume damit ein wenig aus, als hätten sie einen alsbaldigen Friseurbesuch nötig. Farne drängen sich am Boden durch das Wurzelwerk, Wasser tropft von oben auf die Wanderer herab.

Irgendwann reißt dann der Nebel auf. Zwischen seinen Schwaden tauchen spitze Gipfel auf, bald schon gewinnt die Sonne die Oberhand. Der Schlussanstieg zum Gipfel wird von blauem Himmel eingerahmt. Der Blick nach unten ist spektakulär, der Nebel umschmeichelt die Hänge, weiße Baumleichen – Überbleibsel von verheerenden Waldbränden aus dem Jahre 2016 – wirken wie gespenstische Krieger, die den Berg hinaufsteigen. In der Ferne erkennt man den Pico do Ariero. Der ist 1818 Meter hoch, die Nummer drei unter Madeiras Bergen und leicht zu erkennen an dem „Ei“ auf seiner Spitze – einer Radarstation der portugiesischen Luftwaffe. Wer nach dem Gipfelsturm noch Energien übrig hat, kann zu ihm hinüberlaufen. Drei bis vier Stunden ist man unterwegs.

Baden im Naturpool

Madeira gilt nicht als Badeinsel. Die wenigen Strände, die es gibt, haben allenfalls groben schwarzen Sand und Kiesel zu bieten. In Calheta und Machico haben sie deswegen etwas nachgeholfen und sich eine Strand mit marokkanischem Sand gebaut. Im Vergleich zu Porto Moniz ist das Baden dort aber ohnehin langweilig. Denn in dem Ort an der Nordküste der Insel flutet das Meer natürliche Lavabecken, die noch dazu von skurrilen Felsformationen eingerahmt werden.

Während sich draußen die Wellen auftürmen, kann man in den natürlichen Pools gefahrlos schwimmen. Baden kann man auch in Christas Hotel, aus dem Infinity Pool am Berghang hat man freien Blick auf die Nachbarinseln Ilhas Desertas.