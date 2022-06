Von Wirtshaustour bis Kulturschmankerl

Durch die Natur des fränkischen Altmühltals wandern und dabei typische Köstlichkeiten der Region probieren oder bei den „Kulturschmankerln“ eine kulturelle Auszeit genießen – die Thermenstadt Treuchtlingen hat so einiges zu bieten, um in die Kulinarik und Kultur der Region einzutauchen. So warten entlang der „Wirtshaus Tour“ urige Biergärten und traditionelle Gasthöfe darauf, Wanderern mit Spezialitäten der fränkischen und bayerischen Küche zu verwöhnen. Einen kulturellen Hochgenuss hingegen erleben Besucher im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kulturschmankerl“, die in den Sommermonaten vor der malerischen Kulisse der Burgruine „Obere Veste“ mit einem abwechslungsreichen Programm aus Konzerten und Kabaretts aufwartet.

Auf kulinarische Entdeckungstour durch Treuchtlingen und Umgebung entführt die Rundwanderung „Wirtshaus Tour“. Zwei unterschiedliche Wegvarianten verknüpfen dabei die landschaftliche Schönheit des fränkischen Altmühltals mit den gastronomischen Schmankerln der Region. Die kürzere, 14 Kilometer lange Variante startet am Wettelsheimer Keller und führt weiter Richtung Westen am Waldrand des Patrichbergs entlang zur Straße Wettelsheim – Oberheumödern. Hier scheidet sich der Weg beider Tourenvarianten: Auf der kürzeren Tour schweift der Blick in das beschauliche Rohrachtal, wo die Biber ein herrliches Biotop geschaffen haben. Der längere, 21 Kilometer lange Weg führt zusätzlich durch das Rohrachtal bis nach Windischhausen, der Wendepunkt dieser Variante.

Auf einen kulturellen Hochgenuss dürfen sich Besucher im Rahmen der „Kulturschmankerl“- Veranstaltungsreihe freuen. Im Sommer dient die Burgruine „Obere Veste“ als Open-Air-Austragungsort für verschiedene Konzerte und Kulturveranstaltungen. Dabei schaffen nicht nur die imposanten Gemäuer, sondern auch die eindrucksvolle Aussicht auf die zu ihren Füßen liegende Thermenstadt Treuchtlingen eine einzigartige Atmosphäre für stimmungsvolle Abende. Außerhalb der Sommermonate ist das Kulturzentrum Forsthaus am Schlossberg, ein historisches ansbachsches Kastenhaus, die ideale Kulisse für das hochkarätige Kulturprogramm. Infos unter www.tourismus-treuchtlingen.de.

