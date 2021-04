Ein Spaziergang im Wald gehört für viele zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten. Dabei ist sicher nur den wenigsten bewusst, wie viele positive gesundheitliche Effekte ein entspanntes Flanieren zwischen Bäumen wirklich hat. Bei einem solchen Bad im Wald nimmt der Mensch die sogenannten Terpene, die Botenstoffe der Bäume, über die Atmung auf. Ganz nebenbei werden dadurch die Abwehrkräfte gestärkt und die Sinne angenehm angeregt. Das klingt nach Erholung. Die Japaner nennen es „Shinrin Yoku“. Im Thüringer Wald nichts Neues, baut man hier doch schon seit jeher auf Dr. Wald.

Um dem Wald und seinen Wundern auf die Spur zu kommen, gibt es jedoch noch weitere erlebnisreiche Angebote. Hier kann man nicht nur seinen eigenen Baum pflanzen, sondern auch auf Wanderungen Geheimnisse lüften, auf der längsten, aus einem Stamm gefertigten, Holzbank Thüringens Rast machen oder 40 „Bäume des Jahres“ in einer besonderen Allee kennenlernen. Nicht nur zum „Tag des Baumes“ am 25. April bietet der Thüringer Wald diese Vielfalt, aber an diesem Tag wird besonders deutlich, wie wichtig der Wald für den Menschen ist – und dabei erzählt jeder Baum seine eigene Geschichte.

„Alt wie ein Baum möchte ich werden“ sangen die Puhdys einst im Jahre 1976. „Alt wie ein Baum mit einer Krone die weit, weit, weit, weit, die weit über Felder zeigt“. Spätestens mit diesem Song im Ohr macht man sich seine eigenen Gedanken über die Bedeutung des Baumes, unserer Wälder und die Verbundenheit zwischen Mensch und Natur.

Am Sonntag, 25. April, wird der „Tag des Baumes“ gefeiert. Auch der Thüringer Wald bietet vielfältige Aktivitäten, um den Wald bewusst zu erleben – bei Wanderungen, beim Waldbaden oder bei Vogelbeobachtungen. Aber auch bei individuellen Erkundungstouren kommt man um den Baum nicht herum. Das UNESCO-Biosphärenreservat Thüringer Wald bietet beispielsweise auf 337 Quadratkilometern (ungefähr so groß wie Dresden) als ältestes Waldbiosphärenreservat Deutschlands ausgedehnte Wälder, klare Bergbäche, blütenreiche Bergwiesen und geheimnisvolle Hochmoore, die es auf zahlreichen Wanderwegen zu entdecken gilt.

Es gibt zahlreiche Entdecker-Touren, auf denen Experten die „Thüringer Waldgeheimnisse“ aufdecken und erklären. Auch am „Tag des Baumes“ bietet Naturpark- und Höhlenführer Ralf Kirchner eine Naturführung am Rennsteig in Friedrichshöhe an. Unterwegs erläutert Kirchner die historische Waldnutzung, auch am Beispiel alter Meilerstätten, wo früher Holzkohle unter anderem für die Erzindustrie gewonnen wurde. Weitere Informationen unter www.gebirgspfade.de/monatstour im Internet.