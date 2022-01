Urlaub bei den Kathedralen der Arbeit

Im Land der Braunkohle wächst Europas größte von Menschenhand geschaffene Seenlandschaft. Die ehemaligen Tagebaugruben der Lausitz werden mit Wasser geflutet. Geplant sind über 20 Seen, mindestens zehn davon sollen mit Kanälen verbunden werden. Die größte Förderbrücke der Welt ist begehbar. In den ehemaligen gewaltigen Industrieanlagen wird der Strukturwandel inszeniert. Im Sommer ist es ein Badeparadies und in den kalten Tagen kann man die Zeugen aus Stein und Metall der Vergangenheit in der frischen Luft erwandern. Und wer den Schnee sucht. Es gibt eine Skihalle und neben dieser eine Eisfläche zum Schlittschuhlaufen.

Großräschen ist eine Kleinstadt im Lausitzer Seenland, ein Ort der Geschichte über die Kohle. Wie sehr sich das Leben der Menschen in dieser Region in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat, erfährt man am besten auf den IBA-Terrassen.

Urlauben in der Lausitz Unterkunft:Das Angebot an Hotels, Pensionen und Ferienhäusern ist vielfältig (www.lausitzerseenland.de). Besonders reizvoll sind die schwimmenden Ferienhäuser am Geierswalder See, ab 190 Euro am Tag (ww.lausitz-resort.de) und am Bärwalder See, ab 160 Euro (www.schwimmendeshaus.de). Aktivitäten: Der alten Lausitzer Industriekultur kommt man auf der Energie-Route an Originalschauplätzen (Besucherbergwerken, Brikettfabriken, Kraftwerken) auf die Spur: www.energie-route-lausitz.de, Besucherzentrum excursio (www.bergbautourismus.de) oder Besucherbergwerk F60 (www.f60.de)

Heinz Müller begrüßt seine Gäste mit dem Bergmannsgruß: „Glück auf“. Er zeigt auf das Gewässer „Ungefähr dort, rund 100 Meter von hier, hatte ich am 1. Mai 1975 meinen ersten Arbeitstag“, sagt der 73-Jährige. Im Tagebau Meuro war er Automatisierungsingenieur, in der Braunkohlengrube, die seit ihrer Stilllegung im Jahr 2000 geflutet und in einen See umgewandelt wird. 2007 floss das erste Wasser in den Großräschener See, 2019 war der Endwasserstand mit 100m NN erreicht.

Während Heinz Müller erzählt, plätschern um eine stählerne Seebrücke die Wellen sanft ans Ufer. Gleich nebenan wurde 2018 der Stadthafen mit Promenade und Liegeplätzen fertig gestellt. Doch noch schwimmt kein Boot auf dem Wasser, noch badet im Sommer niemand. Ein Kanal zwischen Großräschener und Sedlitzer See ist auch schon vorhanden. Er liegt trocken, bis der Sedlitzer See mit Wasser gefüllt ist. Es wird noch einige Jahre dauern, bis die Träume der Bootsfahrer in Erfüllung gehen: Vom Großräschener Hafen starten und bis in den Senftenberger Hafen schippern oder umgekehrt. Durch die vergangenen trockenen Sommer konnte nicht ausreichend geflutet werden.

Langsam fluten

Ganz anders sieht es am Geierswalder See aus. Auf der Terrasse des rot-weiß gestreiften Leuchtturms weht eine sanfte Brise maritime Urlaubsstimmung. Diese kommt vom See. In der Marina haben viele Schiffe angelegt. Über den schiffbaren Koschener Kanal ist er bereits mit dem Senftenberger See verbunden und über den Barbarakanal gibt es seit 2019 auch die schiffbare Verbindung zum Partwitzer See. Segler, Surfer, Schwimmer und Taucher toben sich in den Sommermonaten auf der großen Wasserfläche aus. Jetzt gehört der See denen, die einfach nur Ruhe suchen.

In die schwimmenden Ferienhäuser sind Familien eingezogen. Den Himmel und den See immer im Blick, den die Wände sind voll verglast. Lesen, entspannen, am Kamin sitzen, schön essen, guten Wein trinken, vielleicht einen Tagebau anschauen. Das ist der Plan der Gäste. Nichts erinnert mehr daran, dass genau an dieser Stelle bis 1992 in rauen Mengen Braunkohle abgebaut wurde.

Inzwischen gibt es in der Lausitz schon 125 Quadratkilometer Bergbaufolgeseen. Am Ende wird sich die größte von Menschen geschaffene Seenlandschaft Europas quer durch die Bundesländer Brandenburg und Sachsen erstrecken, 80 Kilometer breit und 40 Kilometer lang mit Badestellen, mal mit, mal ohne Sand. Der breite Strand in Großkoschen ist bei Familien mit kleinen Kindern beliebt, Buchwalde ist das Surferparadies. An der Südsee bei Niemtsch finden Naturliebhaber Ruhe und naturnahe Badebuchten. Fast mediterran wirkt das Ambiente am Senftenberger Stadthafen. Am Strand weht die Blaue Flagge für besonders gute Wasserqualität. Der Landschaftsarchitekt Otto Rindt entwarf bereits Mitte der 60er Jahre Pläne der Bergbaunachfolge. „Über Kippen werden Boote segeln“, so seine Zukunftsvision für das Lausitzer Seenland.

„Den Startschuss für den Neuanfang als Reiseziel gab die Internationale Bauausstellung (IBA) im Jahr 2000“, erklärt der Touristiker Sören Hoika. Er konnte die Umbrüche direkt vor seiner Bürotür verfolgen. Gut findet er, dass nicht einfach nur geflutet und erst einmal ein Jahrzehnt gewartet wurde, bis die Tagebaue vollgelaufen sind. Es wurde von Anfang an daran gedacht, den Strukturwandel mit Ideen für die Freizeit zu kombinieren. Denn das industrielle Erbe der Lausitz ist gigantisch. Wohin mit den riesigen technischen Geräten, Industriebauten, Werkhallen und Werkssiedlungen, die über Jahre für den Broterwerb der Braunkohlearbeiter sorgten? Für die Lausitzer sind das ihre Kathedralen der Arbeit. Nicht zu vergleichen mit den gotischen Kathedralen in Frankreich, die im 12. Jahrhundert errichtet wurden. Doch aufgrund ihrer Größe und Gestaltung wirken einige wie Sakralbauten.

Biotürme stehen noch

In Lauchhammer sind die Brikettfabriken und Kraftwerke bereits verschwunden. Als letztes Relikt blieben die Biotürme stehen, in denen giftige Abwasser geklärt wurden. Heute sind die Türme saniert und ein ziemlich überraschendes technisches Baudenkmal. An einem der Türme wurden zwei gläserne Aussichtskanzeln von außen angehängt. So gibt es aus 22 Meter Höhe einen wunderbaren Rundumblick. Allerdings muss man 126 Stufen nach oben steigen. Wer sich von den Biotürmen faszinieren lässt, der sollte der „Energieroute“ folgen.

Radwege wurden gebaut und in den Industriehallen werden Events ins Leben gerufen.

Die 500 Kilometer lange Niederlausitzer Bergbautour ist ein beliebter Fernradweg, der durch den Süden Brandenburgs und ein kurzes Stück durch den Norden Sachsens bis nach Hoyerswerda und zur Energiefabrik führt.