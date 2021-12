Üppige Blütenpracht gegen Winterblues

Raus aus dem Schmuddelwetter, rein in den Flieger: Wer den Winter lieber unter blauem Himmel verbringen möchte, sollte nach Madeira reisen. Auf der Insel ist es angenehm warm, es gibt kaum Corona-Infektionen und die Hotels bieten vergünstigte Konditionen an. Auch auf mehrwöchige Urlaube – etwa für Freelancer im Home-Office oder Rentner – haben sich die Hoteliers vorbereitet.

Madeira und die kleine Nachbarinsel Porto Santo können weiterhin bereist werden. Gerade jetzt, in den bei uns kalten Wintermonaten, ist eine Reise zu diesen mediterranen Inseln, wo Urlauber viel Zeit an der frischen Luft verbringen können, besonders erholsam und offenbar sicherer als die Stadtwohnung.

Job und Urlaub kombinieren

Madeira mit seiner blühenden Pflanzenpracht und Porto Santo mit seinem neun Kilometer langen Sandstrand sind für ihr mediterranes Klima beliebt. Bei aktuell 18 bis 20 Grad Celsius lässt es sich gut Wandern, Fahrradfahren, am Strand spazieren und Golf spielen. Wer kann, bleibt diesen Winter länger als eine Woche. Viele Top-Hotels haben sich auf Langzeiturlauber eingestellt, die ihr Home-Office einfach nach Madeira verlagern. Sie bieten stabiles, schnelles Internet, großzügige Hotelzimmer mit Schreibtisch, sowie ein sehr gutes Hygiene-Konzept. Dazu gibt es Meerblick, gutes Essen und die Möglichkeit, mitten in der Natur einen Ausgleich zum Job zu schaffen.

Ideales Klima zum Wandern

Bei allem Reichtum, den die Insel bietet, eines hat Madeira nicht – es gibt keine nennenswerten Strände. Aber Madeira ist ein Paradies für jeden Wanderer: Leichte Strecken mit fünf Kilometer führen an der Südküste Madeiras durch Flora und Fauna oder an der Nordküste am Fuße des imposanten Adlerfelsens vorbei.

Auf mittelschweren Touren gelangt man durch Täler und über Hochebenen zu Wasserfällen. Oder man erkundet Madeiras Lorbeerwald im Nordwesten, der Weg führt an 25 kleinen bis größeren Wasserquellen im Tal von Rabaçal vorbei. Die Wanderung zu den 25 Quellen zählt zu den beliebtesten der Insel.

Viele Urlauber kommen auch für die Levadas, das längste Bewässerungssystem der Welt mit über 2000 Kilometern Wegenetz, auf die Insel. Dabei schlängeln sich die Kanäle fast unbemerkt quer durch die blumenreiche, von dichtem Grün umrahmte Natur und bieten an ihren höchsten Punkten einzigartige Panoramen. Um möglichst viel von der Insel sehen zu können, bietet es sich an, schon von zuhause aus bereits einen Mietwagen am Flughafen oder eines der vielen Mietwagenportale zu mieten.