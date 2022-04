Über perfekten Pisten schweben

„Wir bieten Skifahren von A bis Z“, schwärmt Hannes Rieser, Geschäftsführer vom Tourismusverband St. Johann in Salzburg, und meint damit nicht nur die über 210 zusammenhängende und bestens präparierte Pistenkilometer der neuen knapp 100 Kilometer langen Skirunde „12 Peaks Trophy“, die zwölf Gipfel umfasst, fünf Täler verbindet und puren Abfahrtsspaß ab Zauchensee garantiert. „Für die Strecke hin- und zurück sollte man je nach Fahrkönnen bis zu 5,5 Stunden einplanen“, so der versierte Skifahrer, der auf das einheitliches Pistenleitsystem verweist das der Orientierung dient und zudem ein atemberaubendes Bergpanorama garantiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der idyllische Skiort Zauchensee liegt knapp 60 Autominuten von der Mozartstadt Salzburg entfernt. Eingebettet in das größte Skigebiet der Salzburger Sportwelt ist der kleine Ort auch noch zu Ostern absolut schneesicher und perfekter Ausgangspunkt für ein Skiparadies, das durch den Skiverbund Ski amadé mit fünf weiteren Regionen verknüpft ist.

Um die zwölf Gipfel an einem Tag zu schaffen, sind rund 10 000 Höhenmeter zu bewältigen. Dabei benutzt man knapp 30 Sessel- und Gondelbahnen. Darunter auch die seit dieser Saison neue Verbindung zwischen St. Johann/Wagrain/Flachau und Kleinarl/Flachauwinkel und erhält zur Erinnerung an diese Tour eine Trophy, die am Skistock angebracht werden kann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Abwechslungsreiche Region

Die abwechslungsreiche Wintersportregion kann allerdings auch wesentlich gemütlicher erobert werden, indem man die Pisten, die einem besonders gut gefallen, mehrmals fährt und die Skier sanft über die blauen Abfahrten gleiten lässt. „Die Pisten, die ihr jetzt fahrt, werden im November gemacht, denn Skifahren ist Emotion und Leidenschaft, die man an der Schuhsohle spürt“, erklärt Wolfgang Hettegger. Der Präsident des größten österreichischen Skiverbundes Ski amadé legt größten Wert auf ein authentisches Skierlebnis und verweist auf die lange Tradition des Wintersports im Salzburger Land. Das Land gilt als Wiege des alpinen Skisports und ist bis heute ein Vorreiter in Sachen Innovation. Mit einer hochmodernen 10er Gondelbahn zählt die neue „Flying Mozart“ zu den leistungsstärksten Einseilumlaufbahnen der Welt, „die 970 Höhenmeter in weniger als elf Minuten bewältigt“, wie Gerhard Wolfsteiner von der Salzburger Sportwelt betont.

In Kombination mit der Verbindungsbahn „Panorama Link“ liegt dem Skifahrer das grandiose Panorama der weiß glitzernden Bergwelt zwischen den Wintersportorten Flachau/Wagrein und Flachauwinkl/Kleinarl als eine der größten und abwechslungsreichsten Wintersportregionen Europas geradezu zu Füßen und macht Appetit auf eine ebenso genussvolle Auszeit.

Ideal für einen „Einkehrschwung“ ist das in diesem Winter neu eröffnete Bio-Bergrestaurant Lumberjack auf der Kleinarler Seite. Mit garantiert biologisch erzeugten Produkten bietet hier die Chefin des Hauses ausschließlich vollwertige und nachhaltig hergestellte Speisen. „Das ist meine Lebensphilosophie“, so Maria Schmid-Harml, die den Gästen am Berg nicht nur eine ausgedehnte Hütteneinkehr, sondern mittels unterschiedlichen Genussstationen ein vielseitiges Angebot für Vegetarier und Veganer bin hin zum Flexitarier kredenzt. Auch für Veronika Scheffer, Geschäftsführerin der Zauchensee Liftgesellschaften hat das Thema Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Durch die Verarbeitung von heimischen und regionalen Produkten bietet sie auf der Gamskogelhütte in 1900 Metern Seehöhe nicht nur „Kasnockn“ oder „Kaiserschmarrn“, sondern zudem eine Sonnenterrasse mit Blick auf die Weltcup-Abfahrt am Zauchenseer Hausberg, der seit 1980 regelmäßig als Austragungsort des FIS Ski-Weltcups der Damen Gäste aus aller Welt anlockt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Neben anspruchsvollen Steilhängen können Fortgeschrittene und Anfänger von hier aus auch über sanfte Hügel und Pisten schweben, oder das beeindruckende Panorama über die Grate und Gipfel der Umgebung genießen.