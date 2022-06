Trendsport probieren

Wer unter blauem Himmel in ursprünglicher Natur und mit frischer Luft in der Nase einer der aktuellen Trendsportarten eine Chance gibt, wird die großartigen Eindrücke der Umgebung zusammen mit den Erfolgserlebnissen immer im Herzen tragen. Schließlich lässt sich die Landschaft in und um Garmisch-Partenkirchen bestens sportlich entdecken – und das in individuellen Geschwindigkeiten, als Solo-Sportler oder im Team sowie auf ganz unterschiedlichen Wegen.

E-Bikes, Lastenräder oder Gravelbikes – aktuell liegen so einige Gefährte auf zwei Rädern voll im Trend. Sogenannte Gravelbikes sind dabei eine Mischung aus Rennrad und Crossbike und werden auch in Garmisch-Partenkirchen immer häufiger gesichtet. Dank professionellem Profil können selbst raue Schotterwege rund um die Zugspitze mühelos unsicher gemacht werden. Die – im Gegensatz zum Rennrad – aufrechte Sitzhaltung ermöglicht komfortable längere Trips in einem bestens ausgebauten Streckennetz, an Wiesen, Feldern und Wasser vorbei. Bike-Hotspots können daneben genauso gut auf geführten Radtouren, mit dem E-Bike oder dem Mountainbike erkundet werden.

Auch das sogenannte Trailrunning lässt sich wunderbar austesten, denn die Region ist sozusagen ein überdimensionaler Trailrunning-Park mit unzähligen geeigneten Strecken. Nicht verwunderlich, dass vom 1. bis 3. Oktober das große Trailrunnig-Event 360˚ Trail in der Zugspitzregion stattfindet. Ein „Trail“ impliziert dabei lediglich Steigungen und Gefälle beim Laufen in der freien Natur. Von technisch und konditionell anspruchsvollen Touren – wie nach Ehrwald – bis zu leichten Passagen für Einsteiger – zum Beispiel auf dem Kramerplateauweg – ist für jeden Schwierigkeitsgrad die ideale Strecke dabei.

Was sich sportliche Trendscouts diesen Sommer auch nicht entgehen lassen werden, ist Paragliding. Garmisch-Partenkirchen bietet dafür mit seiner besonderen Thermik beste Voraussetzung für Flüge auf einer optionalen Strecke von mehr als 100 Kilometern. So ist beispielsweise der Wank einer der thermisch aktivsten Berge der Region, welcher von der Sonnenalm aus Gleitschirmflieger losschickt.