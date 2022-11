Trauer um Christiane Hörbiger

Wien. Die österreichische Schauspielerin Christiane Hörbiger ist tot. Die 84-Jährige starb am Mittwoch in Wien, wie ein Freund der Familie und eine langjährige Mitarbeiterin der Schauspielerin bestätigten.

Die Grimme-Preisträgerin stammte aus einer der bedeutendsten deutschsprachigen Schauspieler-Dynastien. Dabei entpuppte sich der berühmte Name und der Vergleich mit ihren omnipräsenten Eltern Paula Wessely und Attila Hörbiger zu Beginn ihrer Karriere als Belastung. Nach vernichtenden Kritiken ihres ersten Auftritts am Wiener Burgtheater verließ sie deshalb ihre Heimat und erspielte sich im Ausland einen Namen. Zwar war sie auch auf Theaterbühnen zu sehen, ihre wahre Berufung fand sie aber vor der Kamera.Über 60 Jahre lang begeisterte die Österreicherin gerade auch ihr Publikum in Deutschland – im Theater, im Film und TV. Rund 130 Fernseh- und Filmproduktionen umfasst ihr Lebenswerk. Unter anderem als Richterin in der Serie „Julia – Eine ungewöhnliche Frau“ fesselte die „Grande Dame“ des deutschsprachigen Films ein Millionenpublikum.

Die Schauspielerin Christiane Hörbiger ist im Alter von 84 Jahren in Wien gestorben. © dpa/Sven Hoppe

Der Tod war in den letzten Lebensjahren ein ständiger Begleiter der Schauspielerin. Sie habe sich bereits an den Gedanken gewöhnt, sagte sie in Interviews. Angst davor habe sie nicht. dpa