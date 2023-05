Tobago – der richtige Ort, um sich zu trauen

(djd-p). Hätte Robinson Crusoe die Gelegenheit gehabt, er hätte bestimmt hier geheiratet. Üppiger, einsamer Regenwald, kristallklare Wasserfälle, einsame Strände und türkisfarbenes Wasser – es gibt wohl kaum etwas, was mehr zu romantischer Zweisamkeit animiert. Und manchmal kann das sogar zur Hochzeit führen!

Die winzige Insel Tobago im südlichen karibischen Meer gelegen, wird aus gutem Grund oft als die „Robinson Crusoe-Insel“ bezeichnet. Wer Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, ist hier rund ums Jahr bestens aufgehoben – trotzdem kommen Genuss und Unterhaltung nicht zu kurz.

Wenn auch die Insel eigentlich für fast jeden Gast perfekt geeignet ist, so sind die einsamen Strände und Buchten und die ruhige Atmosphäre einfach ideal, um einen wirklich romantischen Urlaub zu zweit zu verbringen.

Daher kommen gerade Paare und Hochzeitsreisende gern hierhin oder wagen sogar direkt vor Ort den großen Schritt ins Eheleben. Denn auf Tobago zu heiraten ist nicht nur unkompliziert - das Heiratsdokument wird in Deutschland anerkannt – sondern bietet Exotik und Romantik in angenehmem Klima. Die Insel liegt außerhalb der Hurrikanzone und hat keine besonders ausgeprägte Regenzeit – ideale Bedingungen also, um barfuß am Strand, unter dem grünen Dach des uralten Regenwaldes, an einem idyllischen Wasserfall oder auf dem Rücken eines Pferdes „Ja“ zu sagen. Dabei sind das nur einige der vielfältigen Möglichkeiten, um eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben außergewöhnlich zu erleben.

Die Unterkünfte vor Ort haben sich genau darauf eingestellt: es gibt zahllose Boutique-Hotels und Ferienhäuser, die ebenfalls gern eine schöne Umgebung für die Zeremonie bereitstellen oder für Hochzeitsreisende das eine oder andere spezielle Angebot bereithalten.

Mit Hilfe einer der etlichen Hochzeitsplaner-Agenturen klappt es noch mal so gut und wird umso entspannter – halt so, wie auch der Lebensstil grundsätzlich auf dieser kleinen Insel ist.

Mit 28 Grad Celsius rund ums Jahr, einer nahezu paradiesischen Landschaft und angenehm zurückhaltenden BewohnerInnen ist diese Insel einfach perfekt für die Zeit zu zweit.

Robinson Crusoe bereut es wahrscheinlich heute noch, nicht dort geheiratet zu haben…

