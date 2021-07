Seit geraumer Zeit weht ein frischer Wind in der Ferienregion TirolWest. Verstärkt setzt die Urlaubsdestination am Fuße des Genussberges Venet Impulse in Richtung Sommertourismus. Nicht nur zahlreiche Denkmäler und Sehenswürdigkeiten erstrahlen in neuem Glanz, sondern die Besucher erwartet ab Sommer auch eine gänzlich neue Attraktion. Die fünf Burgen der Region – Schloss Landeck, Schloss Biedenegg, Schloss Wiesberg, Burgruine Schrofenstein sowie die Ruine Kronburg – bilden das thematische Kernstück des Weitwanderweges und machen ihn zu einem überregionalen Ausflugsziel für große und kleine Entdecker.

Der Themenweg glänzt mit einer Gesamtlänge von über 60 Kilometern. Mit Landeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins und Stanz führt er in mehreren Etappen durch sechs Orte. Abstecher nach Pians und Schönwies holen auch das Paznauntal sowie Imst mit ins Boot. Als interaktiver Weitwanderweg konzipiert lässt sich die Strecke ideal an mehreren Tagen bewältigen. So kann der Tiroler Burgenweg beispielsweise als abwechslungsreiche Fünf-Tages-Tour bestritten werden. Zahlreiche attraktive Einkehr- sowie Übernachtungsmöglichkeiten befinden sich direkt am Routenverlauf und sorgen für wohlverdiente Pausen. Die Leitthemen der Tourismusregion – Kultur, Genuss, Heilwasser, Natur und Berg – werden entlang des Weges aufgegriffen. Infos unter www.tirolwest.at