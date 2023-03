Tête-à-tête mit Baronin zu Auerscheidt

Tabea Jasmin Schulz kombiniert prunkvolle Räume mit einer prachtvollen Robe und berichtet in ihrem Kostüm alias Baronin zu Auerscheidt als Mätresse über das Leben am württembergischen Hof von Schloss Ludwigsburg.

Bei ihrer Kostümführung gibt die Schlossführerin einen facettenreichen Einblick in das höfische Leben und nimmt die Gäste mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1769 an den glanzvollen Hof von Herzog Carl Eugen in Ludwigsburg.

Bei einem Rundgang durch die Residenz berichtet die Mätresse ganz unverblümt vom Leben, Aufstieg und Fall der Favoritinnen des Herzogs – und seinen Vorlieben: dem Theater, Italien, der Jagd und der Schönheit.

„Maitresse en tître“ und damit offizielle Favoritin des Herzogs ist die italienische Sopranistin Caterina Bonafini. Doch Baronin zu Auerscheidt möchte die Gunst des Augenblicks für sich nutzen und selbst die erste Dame am württembergischen Hof werden. Ihr Vorbild ist Madame de Pompadour, die am Hof Ludwig XV. in Paris ein Netz von Verbündeten knüpfte, um ihre Stellung abzusichern. Daher heißt ihre Devise „Haltung bewahren“, denn „eine Mätresse hält gewiss den Schlüssel zum herzoglichen Herzen.“ Eine Mätresse kann zwar als Geliebte jederzeit die Gunst ihres Herrschers verlieren, steht aber oft jahrelang an der Seite von Hoheiten, um sozusagen aus der zweiten Reihe die Geschicke von absoluten Herrschern zu beeinflussen, wie Tabea Jasmin Schulz anschaulich berichtet.

Auch in Sachen Mode war die Pompadour stilprägend. Ihr Geschmack gab den Ton an und so ist auch Baronin zu Auerscheidt in einer Robe à la française mit Reifrock gekleidet und zeigt Ärmel, die bis zum Ellenbogen reichen und mit einem Volant aus Spitzen versehen sind. Passend dazu dient der Fächer als eines der unverzichtbaren Accessoires der Frauengarderobe, um ihren Liebhabern heimlich ihre Wünsche und Gefühle mitzuteilen.

List und Lust

Zwischen List und Lust zu leben, heiß auch, sich mit kostbaren Flüssigkeiten wie heißer Schokolade zu beschäftigen, die sich ein Bediensteter bei Hofe nicht leisten konnte, oder aber exotische Früchte wie Ananas, Vanille und Zimt zu verkosten, um „en vogue“ zu sein.

Mit ihrem schauspielerischen Talent inszeniert Tabea Jasmin Schulz die Begebenheiten am Hof und gibt bei ihrer Sonderführung Einblick in das einzigartige Schlosstheater, den prachtvoll ausgestatteten Spielpavillon, die Schlosskirche und den fast achtzig Meter langen Saal der imposanten Ahnengalerie, die mit über 25 großformatigen Porträts die Herrscherinnen und Herrscher von Württemberg zeigt. Mit den vielfältigen „Geschichten hinter dem Mätressensein verbunden sind die Geschichten von starken Frauen, die in einer von Männern bestimmten Welt kämpften“, so die Aussage von Tabea Jasmin Schulz, die als Schlossführerin seit 2021 Gäste durch das Residenzschloss begleitet.

Mit ihrer auf fundierten Quellen erarbeiteten Sonderführung lässt sie in ihrer fiktiven Rolle als Baronin die Gäste auf unterhaltsame Weise in das höfische Leben des 18. Jahrhunderts eintauchen und erhält dafür stets Lob und großen Beifall.