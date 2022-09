Streetart in Zagreb

Mittelalterlicher Stadtkern mit imposanten Bauwerken und geschäftiges Treiben in den Einkaufsstraßen und Cafés – so präsentiert sich Kroatiens Hauptstadt auf den ersten Blick. Zagreb mit über einer Million Einwohnern hat mit seiner reichen Geschichte und seinen kulturellen Bauten für Touristen einiges zu bieten. Die antike Stadt mit dem urbanen und kreativen Spirit ist etwas für Jung und Junggebliebene.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zagreb hat sich im Laufe der Zeit zu einem Magneten für kroatische sowie auch für internationale Künstler entwickelt – die Stadt bietet den perfekten Nährboden für eine alternative Kunstszene. Die Kreativität und der freie Geist ist in vielen Teilen der Stadt förmlich zu spüren. Voraussetzung für diese Erfahrung ist es, seine Sinne dafür zu schärfen. Überall in Zagreb verteilt – mal größer mal kleiner, mal dezenter, mal auffälliger, mal vereinzelt mal als zentrales Thema – lässt sich Streetart finden.

Ein Ort, der (alternativen) Kunst gewidmet, ist der Art Park im Zentrum von Zagreb, der als Treffpunkt für Künstler und Kunstinteressierte gilt. 2016 belebten Künstler den Park mit ihren Graffiti, Gemälden und Installationen und schufen damit eine öffentliche Kunstgalerie. Während der Sommermonate lädt der Park zu Aktivitäten wie Yogasessions, diversen Workshops, Zeichenkurse, Konzerte, Filmabende oder gemeinsamem Bemalen von Leinwänden ein. Mit seiner magischen und Menschen aller Couleur willkommen heißenden Atmosphäre gehört der Art Park definitiv zu den inspirierendsten Plätzen der Stadt.

Graffiti überall

Ein weiterer Ort, an dem sich Streetart geballt wiederfindet ist, ist das Studentenzentrum der Universität Zagreb.

Das Areal bietet auf seinen Mauern und Fassaden unzählige zusammenhängende oder einzelne Graffiti und Wandgemälde. Weltberühmte Streetart Künstler wie Lonac, haben sich hier verewigt – die bunte Kulisse ist beeindruckend. Auch Theaterstücke, Filmabende, Konzerte und Ausstellungen sind Teil dieses lebendigen Ortes.

In der Kategorie der Streetart darf das Autonome Kulturzentrum Medika keinesfalls fehlen – nur einen Katzensprung vom Studentenzentrum entfernt. Das Gebäude sowie die Außenmauern Medikas zieren ringsum bunte Motive und bebilderte Geschichten. Das Zentrum fördert die unabhängige Kulturszene, indem es allerhand Kurse und Veranstaltungen rund um Kunst und Kultur anbietet und Ateliers für Künstler bereithält.

Gescheiterte Liebesbeziehung

Zagreb wartet nicht nur mit renommierten Kunstmuseen auf, auch Museen der etwas anderen Art amüsieren ihre Besucher. Das Museum of Broken Relationships ist eine Hommage an gescheiterte Liebesbeziehungen und der daraus resultierenden Gefühle. Ob tränendurchtränkte Liebesbriefe, Bügeleisen, die einst den Hochzeitsanzug bügelten, oder Gastritis-Tabletten als Geschenk der Ex – die Sammlung umfasst alle denkbaren (und zugegebenermaßen undenkbaren) Gegenstände, die einstige Liebende mit ihren Verflossenen verbinden. Die Ausstellung schafft es, beim Besucher echte Gefühle zu erwecken – von Melancholie über Mitleid bis Glück ist alles dabei.

Museum der Illusionen

Ein weiteres spezielles Museum ist das Museum der Illusionen. Dieses Museum spielt mit optischen Täuschungen und lässt Besucher an ihren Sinnen zweifeln. Anders als in herkömmlichen Museen, ist die Interaktion klar erwünscht oder erforderlich, um den Zweck der Exponate zu offenbaren.

Ein Museumbesuch, bei dem der Fotoapparat keinesfalls zuhause bleiben darf und der das das Spaßlevel ganz weit oben hält.