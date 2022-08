Steil bergauf zum Enzian

Berchtesgaden ist bekannt für Watzmann und Königssee. In dem bayerischen Ferienort ist man aber auch stolz auf einen Enzianbrenner am Berg, einen Sternekoch und zwei der weltbesten Kletterer.

Alexander Huber wartet schon. Vermutlich ist er zum lockeren Aufwärmen nach oben gelaufen, denn als die Gruppe auf 1800 Meter Höhe an der Bergstation der Jennerbahn aus der Gondel steigt, steht er lächelnd am Ausgang. Alexander Huber gehört zusammen mit seinem älteren Bruder Thomas zu den bekanntesten Extrembergsteigern der Welt. Der jüngere der „Huber Buam“ wird die Gruppe begleiten und seine Heimat Berchtesgaden zeigen. Damit alle mit ihm Schritt halten können, muss er seine Schritte zügeln.

Vom Jenner, dem Hausberg von Berchtesgaden, starten einige der schönsten Wanderungen im Nationalpark Berchtesgaden. Und man hat den besten Blick hinab auf den Königssee und hinüber zum Watzmannmassiv. Der stolze Berg ist mit 2713 Metern der dritthöchste Gipfel in den deutschen Alpen. In den 1970ern hat ihn Liedermacher Wolfgang Ambros als „Schicksalsberg“ besungen und Alexander Huber gibt ihm da Recht. Bergsteigerisch sei die Watzmannüberquerung zwar keine Herausforderung, trotzdem fordere der absturz- und steinschlaggefährdete Pfad viele Opfer. Seit der Erstbesteigung im Jahre 1881 sind schon mehr als 100 Menschen am Berg gestorben und damit weit mehr als an der berüchtigten Eiger-Nordwand. Laut Huber gehört der Watzmann zu den tödlichsten Bergen der Welt. „Der Watzmann wehrt sich“, so Huber.

Keine schönere Arbeitsstelle

Der Gruppe ist es ohnehin lieber, dass der Superkletterer heute ein einfacheres Ziel ausgesucht hat. Es geht an den Hängen des Jenner hinunter zur Priesbergalm auf 1350 Metern Höhe. Dort liegt die älteste noch heute noch betriebene Bergbrennerei Deutschlands. Bereits 1692 hatte Fürstpropst Joseph Clemens von Bayern der Familie Grassl das Recht erteilt, Enzianwurzeln auszugraben, Wacholderbeeren zu sammeln und daraus Schnäpse zu brennen. Genau das macht Max Irlinger auch heute noch. Der junge Mann aus Berchtesgaden verwirklicht oben auf der Alm seinen Lebenstraum – schon immer wollte er Bergbrenner werden. Er schwärmt: „Ein schönere Arbeitsstelle als hier oben kann ich mir nicht vorstellen.“ Zumindest was die Höhenmeter angeht, war seine Berufskarriere ein steiler Aufstieg. Denn seine erste Brennerstelle hatte er unten im Tal. Weil es ihm oben am Berg aber viel besser gefällt, steigt er so früh wie möglich im Jahr auf zu seiner Hütte. „Wenn es die Schneelage zulässt, bin ich ab Mitte Mai hier oben“, sagt er.

Im Umfeld der Hütte wächst auch der Rohstoff für seinen Schnaps. Das Wurzelgraben ist keine einfache Angelegenheit, es braucht Erfahrung und Kraft, um die einem Meter langen und bis zu zwei Kilo schweren Wurzeln des gelben und violetten Enzians aus der Erde zu bekommen. „Die besten Graber schaffen 50 Kilo am Tag“, sagt Irlinger, der die Wurzeln dann kleinhackt, einmaischt und zweimal brennt. Der Bergbrenner ist stolz auf seine Produkte und entsprechend freigiebig mit seinen Kostproben. Damit die hochprozentigen Leckereien nicht allzu sehr auf die Kondition schlagen, kredenzt er zu seinem Schnaps auch einen voll beladenen Brotzeitteller mit lokalem Käse und Schinken.

Der Sternekoch im Fels

Mit Essen kennt sich auch Uli Heimann aus. Der Spitzenkoch aus dem Schwarzwald arbeitet schon seit 2005 im Restaurant Pur des Kempinski Hotels Berchtesgaden. Jedes Jahr aufs Neue hat er dort einen Michelin-Stern erkocht. Normalerweise wechseln Spitzenköche wie er häufiger den Standort. Heimann kann es sich aber nicht vorstellen, aus den Alpen wegzuziehen. Das liegt am Bergsteigen, seiner – neben dem Kochen – zweiten Leidenschaft. Er hat sich deswegen ein ganz besonderes Programm ausgedacht. Er richtet zusammen mit Männern der einheimischen Bergwacht für die Gäste einen kleinen Kletterparcours am Berg ein. Dabei hilft ihm auch Thomas, der ältere der beide Huber Brüder. Schnell sind die Sicherungsseile verspannt. Trotzdem scheint es so, als wäre der Weg an der Felswand entlang für Anfänger unbezwingbar. Obwohl gut gesichert, wagen sich die selbst die Mutigsten zunächst nur zögernd nach oben. Mit zittrigen Knien kämpfen sie sich trittsuchend Meter für Meter den Fels hinauf.

Thomas Huber spaziert dagegen mit heruntergetretenen Turnschuhen und einer Hand in der Hosentaschen scheinbar schwerelos durch die Wand und gibt da, wo es nötig ist, Tipps und Hilfestellung. Mit solch kompetenter Unterstützung kann eigentlich nichts schief gehen und am Ende des Tages haben fast alle die Wand bewältigt. Die kleine Übung solle die Gäste am Berg sicherer machen, erklärt Heimann. Wer sich nach der Kletterstunde aber noch nicht fit fühlt für Touren auf Huber-Buam-Niveau, der findet im Berchtesgadener Land auch unzählige Wege, die Rookies am Berg bewältigen können.