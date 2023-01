Star-DJ in Posthalle

Der holländische Star-DJ Angerfist für einen seiner wenigen Deutschlandshows zu Gast. Am 10. Februar wird die Posthalle Würzburg zum Mekka für Hardtechno-Fans aus der ganzen Republik, denn der weltweit gefragte holländische Star-DJ Angerfist wird einen Gig in der Posthallespielen. Angerfist zählt zu den Pionieren des Hardcore-Techno und wurde mehrfach vom renommierten Fachmagazin DJ Mag an die Spitze der Top 100 Hard-Dance-Künstler gewählt. Seine Auftritte – die er stets mit einer Maske absolviert – sind geprägt von seiner dynamischen Art, die eine einzigartige Atmosphäre schafft. Damit nicht genug, im weiteren Line Up des Abends steht der aktuelle Shooting-Star der Szene Dimitri K sowie weitere klangvolle Namen wie Mario:So, Maytrixx vs. Extaso, Zerberuz und Mind Trip. Das Indoorfestival beginnt um 21 Uhr und wird in den frühen Morgenstunden enden.

