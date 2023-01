Sportlich und trotzdem sanft

Das italienische Val Gardena–Grödental ist sportlich und sanft in die Wintersaison mit neuen Pisten, Rodelspaß und Schneeschuhwanderungen in die Saison gestartet. Die berühmte Region in den Dolomiten, die Teil des UNESCO-Welterbes ist, verspricht unvergleichliche Bergerlebnisse, ob auf Skiern, zu Fuß oder mit dem Schlitten. Schnee-Liebhaber erwartet bis zum 11. April ein Sportspektakel, das neben 500 Pistenkilometern mit Anschluss an das weltweit größte Skikarussell Dolomiti Superski auch moderne Aufstiegsanlagen, 30 Kilometer Winterwanderwege und 115 Loipenkilometer umfasst entdeckt werden können. Sportliche Herausforderung erfahren Aktive auf der ein Kilometer langen schwarzen Abfahrt „La Ria“ in Wolkenstein mit einem maximalen Gefälle von 52 Prozent sowie auf der Piste „Pilat“ in St. Ulrich als Teil der „Legendary 8“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunehmend setzt Gröden auch auf sanften Tourismus: So kommen in der traditionsreichen Bergregion vermehrt Langläufer, Rodler und Schneeschuhwanderer auf ihre Kosten, die sich auf Aktivitäten im Rahmen der „TOP Dolomites Experience“ freuen dürfen. Bei der Experience Nummer Eins „Here comes the sun“ haben Skifahrer die Möglichkeit, in den frisch präparierten Pisten ihre Spuren zu hinterlassen, noch bevor die Lifte öffnen. Jeweils dienstags fahren Frühaufsteher hoch zum Dantercepies und donnerstags zur Seceda. Dort finden sie ein herzhaftes Frühstück begleitet von den ersten Sonnenstrahlen vor.

Die zweite TOP Dolomites Experience dreht sich um „The Legendary 8”, die schönsten und bedeutungsvollsten Pisten Grödens. Neu im Bunde ist die ehemalige Naturabfahrt „Pilat“, die aufwändig präpariert wurde und sich nun als spektakulär kurvige 4670 Meter lange Waldabfahrt von der Seiser Alm bis nach St. Ulrich präsentiert, mit einmaligen Ausblicken über das gesamte Grödental. Auch die anderen sieben Pisten beeindrucken mit Dolomiten-Bergpanorama.

Mehr zum Thema Unglück Tod neben der Skipiste: Zwei 17-jährige Deutsche stürzen ab Mehr erfahren Machen Schmaus im Schnee Mehr erfahren

Zu den TOP Dolomites Experience zählen auch geführte Schneeschuhwanderungen durch die ladinische Kulturlandschaft, hinein in das von Eiszeitgletschern geformte Langental, eine wildromantische Landschaft mit steilen Felswänden. Zum Angebot für Naturliebhaber gehören zudem Fackelwanderungen, bei der die Grödner Kultur und einmal mehr die sagenhafte Naturkulisse im Vordergrund stehen. Schlittenfahrer dürfen sich gleich auf mehrere Rodelbahnen freuen, darunter die mit sechs Kilometern längste Rodelpiste der Dolomiten.

Für einen Adrenalinkick sorgt eine Bergabfahrt mit der brandneuen „ZIPLine Monte Pana“. Deren Startplatz erreichen Gäste von der Bergstation des Sesselliftes Mont de Sëura aus. Zuverlässig gesichert durch ein Gurtsystem „schießen“ die Abenteurer 1500 Meter weit durch die Luft und erreichen beim Flug bis zu 100 Metern über dem Boden eine grandiose Geschwindigkeit von fast 100 Kilometer pro Stunde.