Spaß für die Familie

Am Strand buddeln, Sandburgen bauen, Drachen steigen lassen oder beim Minigolfen gegen Papa gewinnen: Beim Familienurlaub an der Mecklenburgischen Ostseeküste kommt traditionell keine Langeweile auf. Vor allem entlang des fast sechs Kilometer langen Sandstrands von Kühlungsborn laden abwechslungsreiche Aktivitäten zur Familienauszeit ein. Das zwischen den historischen Hansestädten Rostock und Wismar gelegene Ostseebad ist besonders kinderfreundlich und bietet den gesamten Sommer über ein kostenloses Animationsprogramm für Kids und Teens.

„Für die Minis werden wir in diesem Sommer unter anderem den beliebten Piratentag mit Schatzsuche und den Besuch in der Zauberschule im Programm haben. Für die Maxis steht vor allem Action im Vordergrund“, erzählt Animateurin Sinje Schalk von der Kidsevent GbR, die mit den Kübo-Kids zahlreiche kunterbunte Erlebnisse in Mecklenburgs größtem Ostseebad anbietet. Es gehe aufs Wasser beim Stand Up Paddeln, man werde Kühlungsborn bei einer GPS-Rallye erkunden, sich am Strand bei Beach Games auspowern und bei einem Chaosspiel den Konzertgarten unsicher machen. Auch die Minidisco gehört traditionell zum Angebot des kostenlosen Sommerprogramms, das an sechs Tagen in der Woche stattfindet.

Neben dem bunten Animationsprogramm warten im Ostseebad Kühlungsborn viele weitere Highlights auf Familien. Zum Beispiel ein Ausflug zum Leuchtturm Bastorf und eine Fahrt mit der historischen Bäderbahn „Molli“. Die Schmalspurbahn zuckelt mit viel Dampf, Gebimmel und Pfiffen zwischen Kühlungsborn, Heiligendamm und Bad Doberan hin und her. Für die Abenteuerlustigen sollte es einmal hoch hinaus gehen im Kletterpark. Dort können auch die Kleinen schon eine Runde klettern, ohne dass die Eltern für sich selbst bezahlen müssen.. Oder man kann ein paar Runden mit dem Riesenrad auf dem Balticplatz drehen. Das 50 Meter hohe Rad bietet einen wunderbaren Ausblick über die Küste und Kühlungsborn. Infos unter www.ostseeferien.de/familienzeit.

