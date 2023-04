Spannende Geheimnisse des Universums entdecken

Die beiden Sternendörfer Steinegg und Gummer bieten ein kosmisches Rundumerlebnis – vom Schlafen und Spielen in Raketen bis zur geführten Nachtwanderung mit Fotografie.

Ein neuer Themenweg verbindet im Südtiroler Eggental die beiden Sternendörfer Gummer und Steinegg. Auf dem Weg der Sterne lernen Besucher, sich am Nachthimmel zu orientieren, testen eine Datumssonnenuhr und entdecken eine drehbare Sternenkarte. Weitere Highlights neben dem Streifzug durchs Universum: Schlafen unterm Sternenhimmel (www.sternendorf.it)

Maskottchen Luxi ist immer dabei: Der kleine gelbe Stern begleitet alle Abenteurer, die den neuen Weg der Sterne erforschen. Durch einen überdimensionalen Fotoapparat am Anfang der rund zwölf Kilometer langen Strecke zoomt man sich sozusagen von Gummer ins Universum.

Dann gilt es 334 Höhenmeter Aufstieg und 656 Höhenmeter Abstieg zu meistern. Dabei lernen Besucher dank interaktiver Stationen spielerisch Wissenswertes rund um die Himmelskörper.

Ein Stopp, bei dem sich eine längere Pause lohnt, ist die einzige offizielle Sternenwarte Südtirols mit Sonnenobservatorium. Das Hauptfernrohr in der „Sternwarte Max Valier“ ist 3500 Kilogramm schwer, bewegt sich wie ein Präzisionsuhrwerk und holt mit einer 10 000 mal größeren Lichtsammelfläche, als sie es das menschliche Auge aufweist, die Welt der Gestirne beeindruckend nah ran: Das ganze Jahr über gewinnen Besucher hier weitreichende Einsichten und können zudem wertvolle Tipps für die Hobby-Himmelsbeobachtung zuhause mitnehmen.

Während der Sommermonate ist zudem das „Sonnenobservatorium Peter Anich“ geöffnet. Auch hier finden regelmäßig Führungen statt. Im Raketenbaumhaus dagegen können sich Kinder so richtig austoben. Ziel der Tour ist der Mini-Sternenweg in Steinegg, dessen Stationen abends in den Farben der jeweiligen Sterne leuchten.

Noch mehr galaktische Erlebnisse gefällig? Die Hobby-Astronomin und Astrofotografin Steffi Wolters zeigt nicht nur das Sternenzelt aus unterschiedlichen Perspektiven, sondern auch, wie man den nächtlichen Glanz am besten fotografiert. Aufgrund der geringen Lichtverschmutzung verlieh das italienische Portal für Astro-Tourismus „Astronomitaly“ den Sternendörfern das Prädikat „Gold“ für einen „der schönsten Nachthimmel in Italien“.

Ebenfalls im Angebot enthalten: Eine geführte Tour über den Weg der Sterne, eine Beobachtung im Sonnenobservatorium sowie ein Besuch der Sternwarte und des Planetariums. Auch letzteres hat modernste Technik zu bieten und nimmt seine Gäste mit auf eine eindrucksvolle Reise durch den Kosmos.