Sonnige Ufer der Wachau

Die Donau war schon immer Schauplatz für Geschichte und Geschichten. Auf den 258 Kilometern, die der mächtige Strom auf seiner Reise durch Niederösterreich zurücklegt, gibt es unzählige Gelegenheiten, in die spannende Vergangenheit der Donauregion einzutauchen.

Die Wachau, an deren sonnigen Ufern sich bereits die Römer zuprosteten, gehört heute zum Unesco Welterbe. Im frühen 19. Jahrhundert waren ihre steilen von Menschenhand geschaffenen Weinterrassen, malerische Winzerorte wie Spitz und Weißenkirchen und die trutzigen mittelalterlichen Burganlagen gewissermaßen The-Place-to-be für Landschaftsmaler. Als Geburtsstunde der Wachaumalerei galt eine akademische Sommerreise, die Eduard Peithner von Lichtenfels, Professor an der Wiener Kunstakademie, im Jahr 1888 mit seinen Schülern unternahm. Man schwärmte von den fast italienischen Lichtverhältnissen und erkor Dürnstein zum Hotspot der Kreativen aus. Entsprach der Ort doch mit seiner aus der Zeit gefallenen Altstadt der Romantik-Sehnsucht für Künstler.

Bis März 2022 widmet man sich in der Landesgalerie Niederösterreich, die auch wegen ihrer spektakulären Architektur der Gebrüder Marte einen Besuch wert ist, diesem Thema (www.lgnoe.at/de/ausstellungen/15-wachau)

Auf einem Felssporn 300 Meter oberhalb des rechten Donauufers im Bezirk Melk thront mächtig die Ruine Aggstein. Der Aufstieg zur Burganlage aus dem 12. Jahrhundert wird mit einem 360-Grad-Blick über die Wachau und belohnt – und mit teils grausamen Geschichten aus grauer Vorzeit. Zu besonders makabrer Berühmtheit gelangte Aggstein unter dem einstigen Burgverwalter Jörg Scheck von Wald, dessen barbarisches Wesen ihm den Beinamen „Schreckenwald“ einbrachte. Der Sage nach sperrte Jörg Scheck seine Gefangenen hinaus auf eine Steinplatte, die als eine Art Balkon von der Burg ragte, so dass sie nur verhungern oder in den Tod springen konnten. Weil ihn die Ausgesperrten vor seinem Fenster wohl an Rosen erinnerten, gab er dem Ort des Schreckens den Namen Rosengärtlein. Heute geht es auf Burg Aggstein wesentlich friedlicher zu: Gemeinsam mit einem professionellen Burg-Guide erkunden die Besucher die alten Gemäuer (www.donau.com/de/donau-niederoesterreich/kulturreise-entlang-der-donau/sagen/)

