Skilaufen in der Region Dachstein

Mit den ersten, wärmeren Frühlingstagen läutet die Skiregion Dachstein West die Sonnenskilauf-Saison ein. Auf der westlichen Seite des Dachsteins warten perfekt präparierte Pisten und ein unvergleichbares, sonniges Bergpanorama. Kombiniert mit der familiären Atmosphäre und einem umfangreichen Angebot an Skipisten, Kinderländern und Gaudipisten ist in der Skiregion Dachstein West für jede Generation das passende dabei.

Speziell für Familien gibt es von 12. März bis Saisonende am 3. April auch wieder die beliebte Active Family-Aktion, mit der Kinder ein gratis Skiticket in der Skiregion Dachstein West erhalten.

Besondere Highlights in der Skiregion sind die 44-kilometerlange Skigenussrunde „panoronda“ mit Blick auf den Dachstein-Gletscher, die neue Atomic Backland-Tourengehstrecke mit dem Atomic Touring Experience Center in Rußbach, sowieder Schneeschuh-Trail auf der Zwieselalm. Für Familien gibt es darüber hinaus einige günstige Aktionen. Ab sofort können Skitickets auch einfach online, schnell und bequem von zu Hause aus gekauft werden, wodurch langes Anstehen an der Kasse vermieden wird. Die Tickets können danach entweder online aufgeladen oder per QR-Code am Skiticket-Automat bei den Talstationen abgeholt werden.

Für das leibliche Wohl der Skigäste sorgen die zahlreichen geöffneten Hütten in der Skiregion, genauso wie auch die Pensionen und Hotels in den Orten Gosau, Rußbach und Annaberg. Von der Ferienwohnung bis hin zum 5-Sterne-Kinderhotel – die passende Unterkunft sowie auch die Skitickets können auf www.dachstein.at gebucht werden.

Westlich des Dachsteins rund um die Orte Gosau, Rußbach und Annaberg, in der Skiregion Dachstein West, treffen familienfreundliche Pisten auf hochalpines Panorama. In der Südecke des Dreiecks Linz – Salzburg – Dachstein gelegen, ist die Skiregion Dachstein West gut an das Bundesstraßennetz und an den öffentlichen Verkehr angebunden. Auch innerhalb der Region stehen den Gästen gratis Skibusse und auch Zubringerbusse nach Dachstein West zur Verfügung.

„Perfekt präparierte Pisten in Mittelgebirgslage, moderne Bahn- und Liftanlagen, familiäre Atmosphäre und dabei ständig die hochalpine Kulisse des Dachsteins im Blick. Das zeichnet die Skiregion Dachstein West aus“, so Rupert Schiefer, Geschäftsführer der Skiregion Dachstein West.

Mit insgesamt 160 Kilometer Pistenlänge bietet die Region von leichten und mittleren Pisten bis hin zu schweren Abfahrten für alle Alters- und Leistungsgruppen die passende Abfahrt.