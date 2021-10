Skifahren im Stubaital

Das Stubaital, Österreichs größtes Gletscherskigebiet öffnet seine Anlagen. Mit umfassenden Maßnahmen ist der Stubaier Gletscher für einen sicheren Start in die Wintersaison 2021/22 gerüstet. Doch auch im Herbst warten schon sportliche Highlights: Im November gastiert beispielsweise der F.I.S. Freeski Weltcup im erweiterten „Snowpark Stubai Zoo“, einem der größten Snowparks der Alpen. Und nach ausgiebigen Schwüngen im Schnee lädt das Restaurant Schaufelspitz – das weltweit höchste Drei-Haubenrestaurant – zu kulinarischen Höhenflügen ein.

Die begünstigte Höhenlage des Stubaier Gletschers, dessen Anlagen sich bis auf 3.210 Meter Seehöhe erstrecken, macht einen Start des Winterbetriebes möglich. Am Stubaier Gletscher sieht man sich bestens vorbereitet, um Gästen einen maximal sicheren Skiurlaub zu ermöglichen. Nun stehen Wintersportlern die ersten Abfahrten am Gletscher zur Verfügung. In nur 45 Minuten von Innsbruck aus erreichbar, bietet der Stubaier Gletscher Einsteigern, Fortgeschrittenen und Profis bereits beste Bedingungen für die ersten Schwünge der Saison.

Traditionell sind es die Gletscherskigebiete, die als erstes in die Wintersaison starten. „Im ‚Corona-Winter‘ 2020/21 blieben die Anlagen trotz Reisebeschränkungen für Einheimische beinahe während der gesamten Wintersaison geöffnet. So konnten wertvolle Erfahrungen für ein sicheres Miteinander am Stubaier Gletscher gesammelt werden. Die Gesundheit aller Gäste und Mitarbeiter hat höchste Priorität“, so Andreas Kleinlercher, Seilbahndirektor am Stubaier Gletscher. Das Online Skiticketing, das seit der Covid-19-Krise eine wesentlich höhere Akzeptanz genießt als zuvor, wird weiter forciert. Gondeln werden regelmäßig desinfiziert und dauerhaft belüftet.

Reinhard Klier, Vorstandsvorsitzender der Wintersport Tirol,sagt: „Skifahren ist ein Sport, der im Freien stattfindet. En vielfältiges Pistenangebot mit weiten und breiten Pisten, bieten gute Rahmenbedingungen für sicheren Wintersport.“

