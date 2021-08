Seepanorama und 240 Alpengipfel zum Genießen

Urlaub dieses Jahr am Meer oder besser in den Bergen? Lieber baden oder wandern? Wie wäre es mit beidem – am schwäbischen Meer, mit den Bergen ringsherum? Tolle Aussichten, viel Wasser und Genuss, Erlebnis und Erholung vereint die Region Bodensee-Vorarlberg zwischen Bregenz und Dornbirn.

Eine enorme Vielfalt wartet in dieser Gegend auf die Gäste. Das Dinner am See oder doch lieber im Panoramarestaurant hoch oben auf dem Berg, Kunst oder Kultur, lebendige Städte oder abgelegene Bergdörfer – man findet hier alles und sucht sich seine Lieblingsmischung einfach nur aus.

Empfohlen sei der Besuch des Karren, des Hausberges von Dornbirn. Er ist 971 Meter hoch und gehört zur Gruppe der Schuttannenberge im Bregenzerwaldgebirge. Man kann hinaufwandern oder in weniger als fünf Minuten mit der Seilbahn emporschweben. Oben angekommen ist ein imposanter Ausblick über das Dreiländereck Österreich, Deutschland, Schweiz sicher. Ein zwölf Meter langer Steg führt hinaus an die Karren-Kante. Sozusagen „im Nichts stehend“ bietet die Aussichtsplattform den größtmöglichen Rundumblick und ist selbstverständlich ein gefragter Selfie-Point mit Bodensee im Hintergrund.

Dornbirn ist die zehntgrößte Stadt Österreichs und kann der Ausgangspunkt für viele Ausflüge (www.bodensee-vorarlberg.com) sein. Zum Beispiel das Naherholungsgebiet Ebnit, inmitten einer herrlichen Bergwelt. Vom Karren kann man hierher wandern. Mit dem Bus kommt man aber ebenfalls hinaus und kann hier an verschiedenen Stellen ein- und aussteigen. Die vierstündige Marend-Runde über Fluhereck lockt mit wunderbaren Ausblicken vorbei an den Gipfeln bis hinunter zum See, aber auch mit zahlreichen Einkehrmöglichkeiten zum Genuss der almtypischen Leckerbissen. Ein Test unter anderem bei „Pfarrers Älpele“ ist anzuraten.

Das Angebot dieser Gegend reicht vom Hochseilgarten, über den Schluchten-Fox-Parcours, Canyoning, einen 3D-Bogen-Parcours bis hin zum Reiten auf Islandpferden und zu Waldführungen. Und dann ist da noch die Rappenloch- und Alplochschlucht. Die Naturjuwele wurden in tausenden Jahren vom Wasser der Dornbirner Ach in den harten Kalkstein geschliffen und sind gut erschlossen. Sie zählen zu den größten Schluchten in Mitteleuropa. Abenteuerliche Stege führen hindurch und an außergewöhnlichen Felsformationen vorbei.

In Dornbirn selbst findet man Gemütlichkeit und kulinarische Genüsse im „Roten Haus“ (Baujahr 1639), dem Wahrzeichen der Stadt. Die tiefrote Farbe erhielt es einst durch den im 18. Jahrhundert üblichen Schutzanstrich aus Ochsenblut. Der Wochenmarkt, das Stadtmuseum mit seinen kulturhistorischen und zeitgenössischen Themen, das Krippenmuseum und der Kunstraum Dornbirn sind weitere besuchenswerte Plätze. Oder wie wär’s mit den Rolls-Royce-Museen in Dornbirn-Gütle?

Körper begehbar gemacht

Für Familien auf jeden Fall einen Weg wert ist „Inatura“, das Museum zum Anfassen (www.inatura.at) von Natur, Mensch und Technik. Die Reise führt durch Gebirge, Wald und Wasser. Es warten Gänsehaut erzeugende Rundum-Projektionen eines Lawinenabgangs, imposante Eindrücke aus der Vogelperspektive sowie interaktive Spiele – und der langsame Gang durch die Organe und Systeme unseres Körpers. Ein Blick ins Gehirn gefällig? Forschung, Naturwissenschaft und Technik werden wahrhaftig „begreifbar“.

Prima entspannen lässt es sich im Waldbad Enz mit Massageliegen und Abenteuerspielplatz, Spaß garantiert aber auch der Indoorspielplatz in der Spielfabrik. Oder doch ab in die Kletterhalle? Auf dem Rad ist ebenfalls vieles möglich, dazu locken mehrere Bodensee-Bäder.

Wer eine besondere Unterkunft schätzt, dem sei das Hotel-Restaurant „Hirschen“ in Dornbirn (www.hotel-hirschen-dornbirn.at) empfohlen. Das Boutiquestyle-Hotel verbindet Tradition mit Moderne, dank viel Liebe zum Detail. Das Frühstücksbuffet bietet eine beeindruckende Auswahl für Genießer und im Restaurant wartet eine gelungene Begegnung der Vorarlberger, mit der Österreichischen und Einflüssen der internationalen Küche. Das Flambieren am Tisch übernimmt der Chef persönlich. Der Wellnessbereich auf dem Dach ist nicht nur schick, sondern auch bequem und aussichtsreich.

Am nächsten Tag darf es auch mal nach Hohenems gehen – wandern rund um die Burganlage Alt-Ems, die einst mit sieben Toren, einer Zugbrücke und 47 Räumlichkeiten sowie einer Länge von 800 Metern und einer Breite von 85 Metern eine der größten Burganlagen im süddeutschen Raum war. Als süße Belohnung warten im Ort das Schlosscafé und Gunther Fenkart mit seinem Team. Er ist „Maitre Chocolatier“ und „immer noch in Ausbildung“, wie er lachend einräumt, denn seit fünf Jahren lebt er das Prinzip „Bean to Bar“ (von der Bohne bis zur fertigen Schokolade) und lernt beim Rösten, Temperieren und Conchieren immer noch dazu. Ein Aufwand, den nicht viele betreiben. 15 Tonnen hochwertige Kakaobohnen, hauptsächlich aus Lateinamerika, verarbeitet er mit seiner kleinen Mannschaft pro Jahr. In Verbindung mit edlen Bränden, Früchten und aromatischen Gewürzen aus der Region entzünden sie ein Geschmacksfeuerwerk (www.schokoladengenuss.at). Schon mal Haselnussmarzipan mit Datteln, Feigen und Zimt in Milchschokolade probiert – oder erfrischender Lemontrüffel in Bitterschokolade?

Pflichtprogramm ist Bregenz. Für bleibende (Opern-)Momente unter freiem Himmel sorgt die größte Seebühne der Welt. James Bond, 007, war hier auch schon zu Gast. In „Ein Quantum Trost“ jagte Daniel Graig Bösewichte quer durchs Areal.

Mit dem Pfänder (Hausberg) im Rücken und dem weiten Blau des Bodensees zu Füßen hat Bregenz nicht nur eine wunderbare Seepromenade, sondern auch kulturelle und architektonische Leuchttürme zu bieten. Die stolzen Schiffe der „Weißen Flotte“ verbinden auf ihren Fahrten die schönsten Ausflugsziele am Bodensee. Zurück im Hafen lässt sich gemütlich ein Cocktail schlürfen oder im „Pier 69“ (www.pier69.at) mit kleinen und großen Köstlichkeiten verwöhnen.

Der Pfänder (1064 Meter) ist übrigens auch der berühmteste Aussichtspunkt der Region. Mit der Seilbahn geht’s hinauf und oben heißt es: spazieren, wandern, genießen. Der Ausblick auf den 63 km langen, 14 km, breiten und 252 Meter tiefen Bodensee sowie seinen größten Zufluss, den Rhein, dazu auf Österreich, Deutschland und die Schweiz und 240 Alpengipfel ist einzigartig.