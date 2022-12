See, Alpenpanorama und Sinnesimpulse

Der Bodenseeradrundweg ist Kult: 40 Jahre jung, mit Bodensee- UND Alpenpanorama, schwieriger Geburt, 1000 Geschichten – einfach nur schön und aktiv erholsam. Dass dieser Radrundweg um den drittgrößten See Europas überhaupt zustande kam, verdankt er dem Engagement von Enthusiasten. Das Jubiläumsjahr 2023 lädt ein, die Vierländerregion Bodensee im Gesamten kennenzulernen – mit vielen neuen Touren und Routen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Konstanz, die größte Stadt am See, ist idealer Ausgangspunkt für malerische Rad(rund-)touren um den Bodensee. Oder auch für Sterntouren – also jeden Tag von Konstanz aus die Touren um den See aus entdecken, ohne das Hotel wechseln zu müssen. Faszinierende See- und Bergpanoramen, jede Menge Sehenswürdigkeiten und facettenreiche Übernachtungsmöglichkeiten – von Glamping über Schlaffässer bis zu facettenreichen Hotels und Pensionen – machen diesen Radweg so attraktiv und besonders. Radfahren lässt sich wunderbar kombinieren mit Genuss, Garten, Geschichte(n), Kultur, Natur, Wein und mehr.

Rund 270 Kilometer misst die gesamte Rundstrecke und lässt sich bequem in drei bis sieben Tagen erfahren. Von Konstanz geht es beispielsweise dem Uhrzeigersinn nach rund um den Bodensee immer auf der Seeseite der Straße – ergo rechtsrum.

Mehr zum Thema Weihnachtskonzert Wie aus einem Guss musiziert Mehr erfahren

Es gibt viel zu entdecken: Mit den wechselnden pittoresken Orten wie Stein am Rhein und geschichtsträchtigen Städten wie Bregenz, Konstanz, Meersburg und St. Gallen. Und dem einzigartigen Alpenpanorama inklusiv oft schneebedeckten Gipfeln, den majestätisch dahingleitenden Schiffen auf dem glitzernden Wasser und dem einzigartigen, zigarrenförmigen Zeppelin, der lautlos über die Landschaft gleitet und perfekte Fotomotive bietet.

Je nach Jahreszeit ist auch ein Sprung in den See eine willkommene Abwechslung und Abkühlung. Denn hier ist der Gast bereits im Süden Deutschlands in der sonnenverwöhnten Vierländerregion Bodensee.

Die klassische Runde durch die drei Länder Deutschland, Österreich und Schweiz ist bekannt und beliebt. Ein Geheimtipp ist die weniger bekannte Panoramaschleife ins Fürstentum Liechtenstein – immer den Alpengipfeln sanft entgegen. Und wahlweise auf der österreichischen oder Schweizer Seite dann zurück und weiter direkt am See entlang zum Start-/Zielort Konstanz.

Von Konstanz mit dem historischen Konzil entlang des Rheins über Gottlieben und Mammern bis zum tosenden Rheinfall bei Schaffhausen: Unterwegs gibt es zahlreiche Obstläden, Gemüsefelder, Schilfgebiete und kleine, historische Dörfer zu erleben. Das Schloss Arenenberg in Salenstein und die pittoreske Altstadt von Stein am Rhein bieten sich zur Besichtigung unterwegs an. Oder von Konstanz dem Schweizer Ufer entlang nach Romanshorn und wer mag bis Rorschach. Den Weg säumen lieblich-romantische Landschaften und kleine Häfen. Altnau lohnt für einen Halt, denn dort liegt der längste Schiffssteg des Bodensees mit 270 Metern Länge. Am nördlichen Bodenseeufer lockt zwischen Friedrichshafen und Langenargen das Eriskircher Ried, das größte Naturschutzgebiet auf dieser Seeseite. Und weiter auf der Route bietet sich auf dem offiziellen Rhein-Radweg kurz nach Bregenz ein Abstecher in die kleine Alpenrepublik an. Beispielsweise lohnt ein Abstecher zur legendären Seebühne.

Mit dem BikeTour-Ticket können das ganze Jahr über die Fähren Konstanz-Meersburg oder Friedrichshafen-Romanshorn und die Personenfähre Seegold zwischen Konstanz-Wallhausen und Überlingen bestiegen und somit die Touren entlang des Sees bequem abgekürzt werden. Und natürlich nimmt auch die Bahn Räder mit.Bikeverleihstationen, Radhändler und Radservicestationen säumen die Route.