Schneevergnügen in herrlicher Kulisse

Eines der größten Skigebiete der Welt liegt in Tirol. Mit 83 modernen Bahnen bietet die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental nicht nur über 270 abwechslungsreiche Pistenkilometer, sondern zudem traumhafte Ausblicke auf eine der spektakulärsten Gebirgskulissen, die durch die TV-Serie „Der Bergdoktor“ bereits Millionen von Fans in ganz Europa begeistert.

Durch bahnbrechende Projekte rangiert die ökologisch erfolgreiche Skidestination SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental seit vielen Jahren ganz oben auf der Liste der Top Skigebiete und bietet mit den neun Orten Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf und Kirchberg ideale Startpunkte in ein ganz besonderes Wintersportvergnügen.

Ökologie und Wintersport

„Wir arbeiten mit Ökostrom, der zu 100 Prozent aus erneuerbarer Wasserkraft gespeist wird, und bieten ein einzigartiges Bergpanorama mit Ausblicken über 70 Dreitausender“, erklärt Anita Baumgartner. Die Marketingleiterin der „irrsinnig großen SkiWelt“ ist sichtlich stolz auf die facettenreiche Region, die mit ihrem unverwechselbaren Flair zu einem Urlaubsparadies für Skifahrer zählt, das mit Pistenqualität und modernen Liftanlagen perfekte Abfahrten garantiert. „Jeder kann seine Routenführung täglich so wählen, dass kein Lift und keine Piste doppelt gefahren werden muss“, so das Credo der begeisterten Wintersportlerin.

Aufgrund eines vorbildlichen Schneemanagements werden alle Pisten täglich perfekt präpariert. Das gilt nicht nur für die individuellen Pistenkilometer, sondern auch für die ambitionierten Skifahrer, die in Söll gerne das größte Nachtskigebiet Österreichs nutzen.

Für ein individuelles Fahrvergnügen gibt es sowohl für Anfänger, Familien oder sportliche Fahrer drei Fun- und Snowparks in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sowie Skimovie-, Renn- und Tempo-Messtrecken. Familien finden jede Menge einfache und breite Abfahrten sowie Übungspisten und zudem locken 22 professionelle Skischulen mit eigenen Kinderskischulen sowie Mini- und Kleinkindbetreuung am Berg.

Mit Genuss verbinden

Wer Skifahren mit Genuss verbinden möchte, entdeckt hier ganz besondere Gaumenfreuden, denn rund alle 3,5 Kilometer laden regionale Schmankerl zur Einkehr ein. Mit einer stattlichen Anzahl von über 80 familiengeführten Hüttenbetrieben gibt es unzählige Varianten von Tiroler Gröstel, Kaspressknödeln und Kaiserschmarrn zu verkosten. Nicht nur die traditionellen Gerichte bestecken mit individueller Note. Während Michael und Marlies Krall auf der Brantl Alm mit hausgemachtem Kuchen und verführerischen Cremeschnitten locken, serviert Andreas Ager auf der Stöcklalm Gaumengenüsse mit Käse- und Fleischfondue. „Bei uns gibt es heißen Kakao mit frischer Milch, denn mein Mann melkt jeden Morgen unsere Kühe im Stall“, berichtet Johanna Horngacher, die auf der Au Alm Spezialitäten aus der eigenen Landwirtschaft serviert. Wer einen selbstgebrannten Obstler und frisch geräucherten Forellen liebt, ist in der Jochstubn richtig. Die Hütte von Familie Beihammer trägt die Nummer 42 und liegt auf 1634 Metern Höhe direkt am See. Doch nicht nur hier lässt sich eine grandiose Aussicht auf das Bergpanorama genießen.

Für Gipfelstürmer ein absolutes Muss ist die auf 1829 Metern gelegene Gipfelalm Hohe Salve. Zwischen Grat und Gipfel gelegen, überzeugt Familie Ager bereits in vierter Generation mit kulinarische Besonderheiten aus der Region. Spektakulär ist dabei die „Umadum Stubn“, die sich um die eigene Achse dreht und zum Essen ein 360-Grad-Panorama gratis serviert.

Mit der Bahn können Gäste problemlos in die Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental anreisen.