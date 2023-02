Schneevergnügen auf dem „Spielplatz der Natur“

Wintersport in seinen vielfältigen Facetten ist im Naturpark Weißensee in Kärnten zu erleben. Nicht umsonst bezeichnen die Einheimischen die Region gern als den „Spielplatz der Natur“.

Knackig kalt ist es am Weißensee. Fast minus acht Grad zeigt das Thermometer. Mehr als 40 Zentimeter Neuschnee sind im Süden von Österreich gefallen. Die weiße Pracht lässt das Herz der Kärntner und der Urlauber im Gailtal höher schlagen.

Der 11,6 Kilometer lange Weißensee im Süden Österreichs liegt inmitten eines 76 Quadratkilometer großen Landschafts- und Naturschutzgebietes. Die Region eignet sich für sanften Wintersport. Seit 1989 findet die alternative Elf-Städte-Tour auf dem zugefrorenen See statt. Für die Bemühungen um den Natur- und Umweltschutz wurde der Titel „Nachhaltigste Region Österreichs“ verliehen. Anreise: Mit dem Zug über Salzburg und Spittal an der Drau bis Greifenburg. Abholung mit dem kostenfreien Shuttle vom Bahnhof Greifenburg-Weissensee zum Hotel. Informationen zur Region Nassfeld-Lesachtal-Weißensee gibt es unter www.weissensee.com oder www.kaernten.at im Internet. Übernachten: Regitnig Hotel & Chalets, Techendorf 78, 9762 Weißensee, DZ ab 137 Euro, www.regitnig.com

Naturpark-Ranger Robert Pulvermacher hat die Schneeschuhe aufgereiht und hilft den Unerfahrenen, sich die ungewohnten „Flossen“ unter die Winterstiefel zu zurren. Die ersten Gehversuche ähneln zwar mehr einem Frosch-Gang, doch mit der Zeit bekommt man den Dreh raus: Breitbeinig laufen. Und schon führt der Ranger die Gruppe ins Gelände. „Die Schuhe tragen euch“, sagt er und marschiert voraus. Es knirscht unter den Füßen. Nur wenige Zentimeter versinkt man im Neuschnee, in dem man sonst ohne kaum vorwärtskäme und knietief stecken würde.

Die kalte, klare Luft und eine unberührte Schneedecke sorgen bei allen für Begeisterung. Dass die Bewölkung das geplante „Sternla-Schauen“ oberhalb des Sees nicht zulässt, bedauert nicht nur Ranger Robert. „Wir wollen Wissen rund um die Natur vermitteln“, berichtet er. Angestellt ist er sowohl beim Naturpark Weißensee als auch beim Naturpark Dobratsch. Bei den zahlreichen geführten Wanderungen wolle man Kinder, aber auch Erwachsene sensibilisieren. Von der „Batnight“ mit Fledermausbeobachtung über Wildkräuterwanderungen bis zu Schneeschuhtouren reicht das Programm der Ranger, die auch viel über die Geologie des Gailtals und des Weißensees berichten.

Der See, mit 6,5 Quadratkilometer der viertgrößte in Kärnten, hat eine geologische Besonderheit. Im westlichen Teil ist er sehr flach und friert damit im Winter schnell zu. Perfekt zum Eislaufen. „Der Weißensee ist die größte präparierte Natureislauffläche Europas“, informiert Christopher Puntigam, von Nassfeld-Lesachtal-Weißensee Tourismus Marketing, nicht ohne Stolz. Er weiß um das kleine Juwel der Region. Jährlich zieht es Tausende Eisschnellläufer an, vor allem aus Holland. Weil dort die Grachten nicht mehr regelmäßig zufrieren, wurde ihre Elf-Städte-Tour schon vor Jahrzehnten nach Kärnten verlagert. Dann ist die Region fest in Oranje-Hand, alles wird auf Holländisch angeschrieben und so mancher Gastronom oder Hotelier hat die Sprache seiner Gäste erlernt.

Das rasante Spektakel kann aber erst starten, wenn Eismeister Norbert Jank sein Okay gegeben hat. Der Mittsiebziger kontrolliert akribisch, ob die Eisschicht dick genug ist, dass sie die vielen Läufer tragen kann. „Mit selbstgebauten Maschinen wird das Eis präpariert“, erzählt Puntigam.

Auslöser für die ersten Treffen der Niederländer sei der James-Bond-Streifen „Der Hauch des Todes“ (1987) gewesen, bei dem auf dem gefrorenen Weißensee Autos fuhren. „Seitdem findet die alternative Elf-Städte-Tour hier statt.“Bis zu 200 Kilometer und mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern sind die Teilnehmer dann unterwegs.

Aber auch wer keine zig Runden auf dem Eis dreht, hat mächtig Spaß. Die beiden Eislaufschulen direkt am See geben Anfängern auf den Kufen den richtigen Schliff für die ersten „Gehversuche“.

Sanften Tourismus haben sich die Bewohner rund um den Weißensee auf ihre Fahnen geschrieben. Der Grundstock wurde schon eine Generation vorher gelegt, als man sich entschied, das Hochtal nicht mit einer Schnellstraße zu durchschneiden. Mittlerweile hat man die Auszeichnung als „nachhaltigste Region Österreichs“ erhalten. Es wird an vielen kleinen Stellschrauben gedreht, von der Energieversorgung bis zu regionalen Produkten, die es auf dem Wochenmarkt gibt. Wer will, kann Urlaub vom Auto machen und den kostenlosen Naturparkbus nutzen. Und wer mit der Bahn anreist, wird vom Shuttlebus gratis an der Station abgeholt und am Abreisetag wieder zum Zug gebracht.

Zu den mehr als 15 Sportarten, die man am und auf dem Weißensee im Winter betreiben kann, zählt das Eisstockschießen. „Die Kärntner tauschen den Wanderstock mit dem Eisstock“, sagt Christian Lilg, der die Neulinge unter seine Fittiche nimmt. Schon sind zwei Mannschaften gebildet, die abwechselnd versuchen, die Daube, den schwarzen Spielstein am Ende des Feldes, zu treffen. Die Entfernung des nächstliegenden Eisstocks wird geschätzt, die Gaudi steigt mit jedem Versuch.

Auf dem kleinen, aber feinen Skigebiet von Techendorf mit sechs präparierten Pistenkilometern genießen die Skifahrer die sanften Schwünge bis ins Tal. Lange anstehen muss hier niemand und damit ist das Skivergnügen für die ganze Familie garantiert. Der Hang bietet für Anfänger einige Herausforderungen und für Könner im steileren Gelände trotzdem keine Langeweile. Selbst die Profis fühlen sich hier wohl. Christopher Puntigam erzählt, dass auch österreichische und deutsche Slalomteams gern zum Training aufschlagen. Eifrig am Üben sind die Kleinsten – ob in der Skischule oder mit Mama und Papa.

Die weiße Pracht lassen sich auch die Winterwanderer nicht entgehen. Von der Bergstation aus geht es durch verschneite Wälder zur Naggler Alm, während langsam die Flocken von den Bäumen fallen.

Auch die Rodler kommen nicht zu kurz. Die beleuchtete Nachtrodelbahn bei Weißbriach sorgt für mächtig Spaß, nachdem man sich vorher auf der Berggeisthütte gestärkt hat. Wer Glück hat, muss die Piste nicht zu Fuß hinauf marschieren. Christof Waldner nimmt in der Kabine seiner Pistenraupe schon mal die Besucher mit – wenn sie nicht gleich in den Transportkorb an der Front des Gefährts einsteigen. Der ist eigentlich nur für Lebensmittel gedacht. Doch das stört die Touristen nicht, die die Fahrt durch das nächtliche Weiß und den Schneefall genießen. Oben angekommen, können sie sich gleich auf den Schlitten setzen und durch die Winterlandschaft wieder hinunter ins Tal gleiten.