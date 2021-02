Die wenigsten Menschen haben beim Wort „Arizona“ sattes Grün und bunte, blühende Blumen vor Augen. Doch genau das ist der Fall! Der Grand Canyon State hat unglaublich viel grüne Natur zu bieten: Von wilden Blumen am Wegesrand, über zarte Kakteenblüten und noch zartere Kolibris, die sich in allen Farben des Regenbogens in Sierra Vista tummeln. Auf Wanderwegen entlang beeindruckender Felsformationen lässt sich die Schönheit der Natur am besten erleben.

Im Frühjahr, in der Regel von Mitte März bis Ende April, verwöhnt der Grand Canyon State seine Bewohner und Besucher mit einer Pracht an üppigen Wildblumen – egal, ob in Nationalparks oder einfach am Straßenrand. Stachelige Birnenkakteen präsentieren ihre gelben, roten, weißen und rosa Blüten, während der Saguaro-Kaktus, die Staatsblume Arizonas, mit ihren strahlend weißen Blüten glänzt.

Auch einige Bäume und Sträucher blühen, wie beispielsweise der Palo Verde Baum mit seinen leuchtend gelben Blüten. Die natürliche Schönheit und Strahlkraft der Blüten hält allerdings nicht lange an, da sie stark von Winterniederschlägen abhängig sind.

Der Queen Creek, östlich von Phoenix, bietet durch unterschiedliche Höhen und Temperaturen einen perfekten Lebensraum für eine Vielzahl an Blumen. So findet man dort beispielsweise Fiddlenecks oder Skorpionkraut, welches seinen Namen seiner purpurfarbenen Blühten verdankt. Naturliebhaber, die auf der Suche nach mexikanischen Goldmohn, Lupinen oder Sprödbusch sind, sollten entlang der Westseite des Dynamite Trails wandern, oder auf der nordwestlichen Seite des felsigen Goldmine Trails.

Im größten Regionalpark des Bezirks Maricopa, dem White Tank Mountain Regional Park, befindet sich die Heimat von Blumen wie Gilia, Astern, Wüsten-Chicorée und Blumen mit kuriosen Namen wie die Popcorn-Blumen, blaue Fiesta Blumen und sogar den Erdbeer-Igel-Kaktus mit seinen eindrucksvollen Blüten. Ein regelrechtes Wildblumen-Meer wartet im südlichen Arizona, im Catalina State Park.

Eine Stunde außerhalb der Stadt Tucsons liegt Sierra Vista, auch bekannt als die „Kolibri Hauptstadt der USA“. Mehr als ein Dutzend Kolibri-Arten – violett-gekrönt, breitschnäbelig und blau-kehlig, um nur einige zu nennen – nennen Sierra Vista ihr Zuhause.

Die zarten Vögel bewohnen diesen ökologisch besonderen Ort, an dem sich Pflanzen und Wildtiere aus den Sonora- und Chihuahuanwüsten mit denen aus den Rocky Mountains und der Sierra Madre vermischen. kms