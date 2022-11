Romantische Abendlieder

Zwei namhafte Tenorgrößen gehen auf eine besondere Entdeckungsreise: René Kollo und Jay Alexander singen Abendlieder von Schubert, Brahms, Mendelssohn und Schumann. Die berühmten Lieder aus der Epoche der Romantik sind allesamt neu für Streichorchester arrangiert und in dieser Form erstmals im Studio aufwändig produziert worden. Nach der Veröffentlichung ihres Albums am 11. Februar 2022 gehen die beiden Klassikstars nun gemeinsam auf große Deutschlandtournee mit dem Mitteldeutschen Kammerorchester. Am Freitag, 16. Dezember, um 19 Uhr treten sie in der St. Johanniskirche in Würzburg auf. Karten gibt es in den Kundenforen der FN.

