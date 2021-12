Respekt lernen im Nationalpark

Schnee, Eis und Frost – die Natur braucht den Kälteschock, um im Gleichgewicht zu bleiben. Dabei ist es besonders wichtig, Respekt gegenüber den Tieren zu haben. Wie das am besten gelingt, lernen Interessierte auf Streifzügen durch den Nationalpark Schwarzwald.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wenn sich die dicke, weiße Winterdecke auf den Schwarzwald legt, ist Ruhezeit angesagt. Zeit für den Winterschlaf, den die Natur nach den warmen Monaten voller Tatendrang braucht. Einjährige Blumen sterben überirdisch ab und die meisten Bäume verlieren ihre Blätter. Was übrig bleibt, wird von Eis und Schnee überzogen. Eine wunderbar bizarre Winterlandschaft, die das Herz vieler Naturliebhaber höherschlagen lässt. Doch was für Outdoor-Liebhaber pure Lebensfreude ist, wird für viele Tiere zum harten Kampf ums Überleben. Damit der gelingt, kümmern sich im Nationalpark Schwarzwald die Ranger auch im Winter um ihre Schützlinge. Sie gehen mit interessierten Besuchern rund um Baiersbronn auf Spurensuche und sensibilisieren sie für die Bedürfnisse der Waldbewohner.

Viele Tiere machen es sich im Winter in ihren Quartieren richtig gemütlich, verschlafen Frost und fallende Temperaturen. Draußen wäre es viel zu kalt zum Überleben. Bereits im Herbst fangen sie an, sich für den Winter vorzubereiten. Sie sammeln Heu, Stroh und Blätter für ein bequemes Nest und Samen für den Fressvorrat. Andere futtern sich einen Winterspeck an. Doch wo Nagetiere oder Fledermäuse in einen tiefen Winterschlaf fallen, befinden sich andere wie das Eichhörnchen, der Dachs oder der Waschbär in einem schlafähnlichen Ruhezustand, den sie immer wieder mal zur Nahrungsaufnahme unterbrechen. Dann machen sie sich auf den beschwerlichen Weg, ihre gesammelten Schätze in der Kälte wieder zu finden.

„Der Winter ist hart für die Natur und die Tiere wollen im Grunde nur eines: überleben“, sagt Friederike Schneider. Die 28-jährige Baiersbronnerin arbeitet im Nationalpark Schwarzwald als Rangerin und streift täglich durch die Wälder. Jede Störung kann für Wildtiere wie Rothirsche und Rehe, Auerhühner, Hasen oder Marder gefährlich werden. „Sie brauchen Ruhe, um mit den Energiereserven aus Sommer und Herbst den kargen Winter überstehen zu können“, erklärt die gelernte Forstwirtin. Sie appelliert an ein respektvolles Verhalten der Nationalparkbesucher.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2