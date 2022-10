Regionales Spitzenprodukt ist das Ziel

Wer sich dem Forellenhof Buhlbach nähert, sieht die etwas höher gelegene, neue Hauptanlage für die Forellenzucht zunächst nicht. Lediglich zwei in die Landschaft passende Gebäude fallen in den Blick. Dass sie Brut- und Technikhaus sind, lässt sich nicht einmal erahnen. Modernste Technik verbirgt sich im Inneren der Gebäude – von außen stört nichts die Schwarzwaldidylle im Naturschutzgebiet am Rande des Naturparks.

100 Jahre alte Fischzucht

Als sich 2017 für die Hoteliersfamilie Bareiss die Chance zum Kauf der 100 Jahre alten Fischzucht in Obertal bot, hätte niemand damit gerechnet, dass dort nur fünf Jahre später eine der modernsten Aquakulturen und Fischzuchten in Deutschland entstehen würde. Laut Dr. Andreas Mäck, Geschäftsführer der Fresh Völklingen GmbH und geistiger Vater des Projekts, schon jetzt eine beispielgebende Anlage, die bei Fischzüchtern auf großes Interesse stoße. „Die hier genutzte Technik ermöglicht vielerorts eine Ausweitung der regionalen Produktion“, macht er deutlich.

Mäck ist auf dem Forellenhof Buhlbach kein Unbekannter. Er hat dort ein vom Bundesministerium für Forschung und Bildung gefördertes Forschungsprojekt, das das Zusammenleben von Bodenseefelchen und europäischen Edelkrebsen im Blick hatte, betreut. Kein Wunder also, dass Familie Bareiss in ihm den richtigen Partner für die Modernisierungspläne sah.

„Klasse statt Masse“

„Für uns gab es von Anfang an nur einen Weg, nämlich Klasse statt Masse“, erläutert Hotelier Hannes Bareiss. Die ungestörte Natur und reinstes Quellwasser haben seiner Meinung nach die besten Voraussetzungen dafür geschaffen, ein nachhaltiges Spitzenprodukt zu erzeugen. „Fisch in Bioqualität, bewusst ohne Zertifizierung, gezogen mit bestem Futter bei optimalen Lebensbedingungen durch kontrollierte Sauerstoffversorgung“, verspricht er den Kunden. Bareiss weiß, dass ohne Tierwohl an beste Qualität und damit absoluten Genuss nicht zu denken ist. Langsames Wachstum bei Verzicht auf Chemie, Antibiotika oder andere Aufzuchthilfen sind für ihn also eine Selbstverständlichkeit. Hinzu komme, dass man den Tieren auch durch den vorsätzlichen Verzicht einer maximalen Raumnutzung ein stressfreies und artgerechtes Leben ermögliche. Die augenblicklich vorgestellte Besetzungsdichte von 30 Kilogramm Fisch pro Kubikmeter Wasser liege weit unter dem technisch und räumlich Möglichen.

Regenbogen-, Lachs- und Goldforellen sowie Saiblinge wachsen zunächst im Bruthaus (etwa sechs Monate) und dann in den vier 50 Meter langen Fließkanalbecken (mindestens weitere sechs Monate) heran. Das Quellwasser aus dem nahen Leinbächle wird am Ende der Fließkanäle durch eine moderne Filteranlage geleitet, gereinigt und wieder in den Kreislauf eingespeist. „Ein minimalster Zulauf von Frischwasser ist ausreichend, um den Betrieb der Kreislaufanlage und die Produktion artgerecht zu gewährleisten. Es wird nur so viel Wasser genutzt wie gebraucht wird. Das bringt eine Einsparung von rund 300 000 Kubikmeter Wasser im Jahr“, erklärt Dr. Andreas Mäck. Etwa 65 000 Fische pro Jahr – das entspricht einer Menge von 30 Tonnen – entstehen so aus lokaler Produktion für den lokalen Vertrieb, tagesfrisch für den Verzehr in den Gaststuben des Forellenhofs, in den Bareiss-Restaurants sowie zum Erwerb im Forellenlädle. Die Eier werden im Augenpunktstadium derzeit von zertifizierten Anbietern erworben. Langfristig ist aber eine eigene Elterntierhaltung mit Laichfischen geplant. borg