Radeln ohne Grenzen

Dass das Elsass auf dem Scheidepunkt germanischer und lateinischer Kultur liegt, erfährt auf subtile Art, wer den internationalen Radstrecken folgt. Im Norden verbindet der Lautertal-Radweg das Elsass mit der Pfalz. In der Mitte überqueren mehrere Strecken den Rhein und verbinden mit den badischen Städten Baden-Baden oder Offenbach.

AdUnit urban-intext1

Eine abwechslungsreiche und einheitlich ausgeschilderte Tour finden Radler im „Pamina“-Rheinpark Süd. Auf knapp 124 Kilometern geht es auf deutscher Seite von Rheinmünster über Bühl, Sinzheim und Baden-Baden nach Iffezheim. Auf französischer Seite durchquert der Weg die Orte Seltz, Hatten, Betschdorf, Soufflenheim und Drusenheim. Eine Gelegenheit die typisch elsässischen Töpferwaren zu entdecken. Wer sich für einen Crash-Kurs in deutschen Dialekten entscheidet, nimmt sich die Dreiländertour im Süden vor.

Mit Start und Ziel in Mulhouse verläuft diese Strecke über mehrere Etappen auf rund 193 Kilometern, wovon 45 durchs Sundgau führen. Abgesehen von der sprachlichen Vielfalt, wird es auf dieser Tour kulinarisch abwechslungsreich.

Entlang der Weinstraße

Die Elsässer Weine sind immer eine Reise wert und warum nicht gleich per Rad? Der Radweg entlang der elsässischen Weinstraße verläuft zwischen Marlenheim und Thann auf über 132 Kilometern. Dabei radelt man an rund hundert Winzergemeinden und vielen Sehenswürdigkeiten vorbei auf stillgelegten Bahntrassen, auf der alten Römerstraße oder durch die Weinberge. An originellen Erlebnissen fehlt es auf dem Radweg auch nicht.

AdUnit urban-intext2

Wer beispielsweise Geist und Körper vor der Weindegustation in Harmonie bringen möchte, trifft sich morgens im wunderhübschen Städtchen Obernai mit Aline Fichter. Nach einer rund zweistündigen Yoga-Session für jedes Niveau führt sie die Teilnehmer zur Cave Robert Blanck für eine Weinverkostung. Dazu gibt’s ein Picknick aus dem Rucksack, damit man am Nachmittag gestärkt weiter pedalt. Entlang der Weinstraße gibt es viele Animationen, Sehenswürdigkeiten und nicht zu vergessen die ganzen Weingüter, die entdeckt werden wollen.

Familienfreundlich ist die Rundtour BL478 mit Straßburg, den europäischen Institutionen und den Nachbarorten der internationalen Stadt. Mit knapp 30 Kilometern und einem leichten Höhenprofil kann man sich diese Tour auch für ein Wochenende vornehmen.

AdUnit urban-intext3

Eine weitere mühelose Strecke auf etwa 28 Kilometern, ist die BL275. In der Region von Mulhouse verläuft sie entlang von Kanälen und durch den schattigen Staatsforst des Hardtwalds.

AdUnit urban-intext4