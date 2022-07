Radeln auf alten Bahntrassen

Kärnten ist mit seiner faszinierenden Bergwelt und den über 2000 Seen landschaftlich bezaubernd – und gleichzeitig auch ein wahres Paradies für Radler. Nicht nur entlang der Drau wartet ein perfekt ausgebautes Radwegenetz. 1300 markierte Radkilometer stehen den Genießern zur Verfügung. Und wer den Urlaub richtig nachhaltig plant, nutzt das gute Angebot der Bahn, die die Fahrradmitnahme stets verbessert.

Einer der wohl beliebtesten und meist befahrenen Radwege der Region ist der 2012 eröffnete Alpe Adria Weg. Diese Erfolgsgeschichte hätte man ihm zu Beginn allerdings nicht zugetraut. Ab dem Start in Salzburg sind es bis zum Zielort Grado an der italienischen Adriaküste genau 415 Kilometer. Also einmal über die Alpen und dann Sonne, Strand und Meer genießen. Rund 100 Kilometer der Strecke liegen in Kärnten.

Anreise: Mit der Bahn über München nach Villach. www.bahn.de Radwege: Der Drauradweg mit 510 Kilometern führt von Toblach nach Legrad (www.drauradweg.com). Die 410 Kilometer des Ciclovia Alpe Adria Radwegs (www.alpe-adria-radweg.com) von Salzburg nach Grado verbinden Alpen und Mittelmeer. Die Kärntner Seenschleife verbinden wie eine liegende Acht zehn Seen zwischen Klopeiner See und Weißensee. Radverleih „Kärnten rent e-bike“: Räder von Papin Sport &Freizeit (www.papinsport.com) können online gebucht, an einer der 50 Stationen abgeholt und an einer anderen wieder abgegeben werden. Alps2Adria (www.alps2adria.info) bietet einen Komplettservice von Verleih über Touren, Pauschalangeboten, Gepäcktransfer und Shuttleservice. Übernachten: Hotel Goldenes Lamm: hübsche Boutique-Hotel in der Villacher Altstadt gelegen und auf Radler und Motorradfahrer eingestellt. Lamm. www.goldeneslamm.at Allgemeine Informationen unter www.kaernten.at oder www.radland.kaernten.at

Wer es von Salzburg bis nach Bad Gastein geschafft hat, darf sich erst mal eine Pause gönnen. Die Tauern muss man nicht per Rad überqueren, sondern steigt in Böckstein ganz gemütlich in den stündlich verkehrenden Zug. In zwölf Minuten hat man die Alpensüdseite erreicht und kann sich bei Mallnitz wieder in den Sattel schwingen. Von dort geht’s erstmal bergab und den Mölltalradweg hinunter. Die alpine Bergkulisse der Tauern, muntere Bäche, viel Wald und noch mehr duftende Wiesen begleiten die Radler, die sich den Fahrtwind um die Nase wehen lassen, bevor es auf den Drauradweg über Spittal nach Villach geht.

Unterwegs mit Bahn und Rad

Bahn und Rad gehen in Kärnten eine nachhaltige Symbiose ein. Eine Strecke radeln, die andere mit dem Zug bewältigen: In Villach treffen gleich mehrere Linien aufeinander, die mehrmals täglich verkehren und teils eigenen Radwaggons bieten. Ins Mölltal fährt der Tauernsprinter in einer Stunde von Villach nach Mallnitz, an der Drau entlang über Wörthersee und Klagenfurt bis nach Völkermarkt braucht der Petzensprinter ebenfalls rund eine Stunde. Schneller geht’s mit dem Micotra-Sprinter von Villach nach Tarvis.

Villach ist also ein perfekter Ausgangspunkt für Radtouren. Die Stadt an der Drau war schon zu römischer Zeit ein wichtiger Handelsknotenpunkt und Umschlagplatz für Waren in Richtung Venedig und Adria sowie in den Donauraum. Das Dreiländereck Österreich-Italien-Slowenien macht sich hier nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Sprache bemerkbar. Das südländische Flair der Stadt und das Dolce Vita der Villacher ziehen sofort in den Bann. Der langgestreckte Hauptplatz mit der Mariensäule und den Renaissancehäusern lädt zum Bummel ein. Ihr „Wohnzimmer“ nennen die Villacher die Altstadt. Einen Abstecher wert ist auch die Stadtpfarrkirche St. Jakob mit dem Rokoko-Altar.

Der Alpe-Adria-Radweg führt auf dem Weg nach Tarvis entlang von Drau und Gail, bevor man zur Gailitz schwenkt und noch auf einen Sprung an der Klosterruine Arnoldstein kurz vor der italienischen Grenze vorbeischaut. Benediktinermönche haben die Abtei gegründet, die heute vor allem als Kulisse für kulturelle Veranstaltungen dient. Während einige Abschnitte auf dem Radweg parallel zur Landstraße zu bewältigen sind, ist doch der reizvollere Part auf der ehemaligen Pontebba-Bahntrasse.

Unbedingt einen Stopp sollte man an der Grenzstation einlegen – auch wenn aktuell kein Zöllner mehr den Pass kontrolliert. Gut zu bewältigen ist auch für Ungeübte die Strecke bis Tarvis, wo ein leckeres Eis oder ein Cappuccino als Belohnung für die Anstrengung wartet.

Wer noch genügend Kondition oder Akku beim E-Bike hat, sollte sich die Laghi di Fusine oberhalb von Tarvis nicht entgehen lassen. Im Wasser der Bergseen spiegeln sich die umliegenden Gipfel der Julischen Alpen.

Reizvoll und abwechslungsreich

Reizvoll und nicht minder abwechslungsreich ist der Drauradweg. Von den Dolomiten im Südtiroler Toblach geht es auf einer Strecke von 510 Kilometer bis nach Pannonien. Ziel ist Legrad in Kroatien. Die ruhig fließende Drau begleitet die Radler auch auf dem Abschnitt von der Büchsenmacherstadt Ferlach – ein Museumsbesuch ist mehr als lohnenswert – bis nach Völkermarkt zum dortigen Stausee.

Die Schwäne haben es sich auf dem grün-blauen Wasser gemütlich gemacht, umgeben von einer prächtigen Bergkulisse, die auch Paragleiter gerne nutzen. Ob auf dem Uferdamm, auf asphaltierten Straßen oder durch die ufernahen Wälder: bestens ausgeschildert ist der Fünf-Sterne-Drau-Radweg perfekt für Genusstouren. Etwas steiler ist der Abstecher zum Klopeiner See, einer der zahlreichen Seen, die in Kärnten zum Baden und Erfrischen einladen.

Wer nicht selbst sein Fahrrad in den Urlaub mitnehmen möchte, kann sich einen Drahtesel ausleihen. Das regionsübergreifende Radverleihsystem „Kärnten rent e-bike“ bietet an 50 Stationen in den neun Tourismusregionen Kärntens mehr als 15 000 Räder an. Auch die Übernachtungsbetriebe haben sich auf die Radtouristen eingestellt, 75 zertifizierte Betriebe zählt man mittlerweile in der Region.