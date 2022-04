Porec: Mediterrane Perle von der Sonne verwöhnt

Der Nordens Istriens hat ein reiches historisches Erbe, das sich mit der Moderne zu einer sympathischen Urlaubsregion für Familien und Entdecker verbindet.

Verwöhnt von Sonne und Meer ist die beschauliche Hafenstadt Porec, eine besondere Perle der Küstenstädte. Das mediterrane Flair genießen schier unzählige Touristen während der Sommersaison. Schließlich lässt es sich im türkisblauen Wasser der Adria hervorragend baden. Kein Wunder, dass rund um die historische Altstadt viele Hotels, Ferienwohnungen und jede Menge Campingplätze um die Gunst der Gäste buhlen.

Wichtige Küstenstadt Porec zählt zu den wichtigesten Küstenstädten Istriens. Zu den rund 17 000 Einwohnern kommen im Sommer eine Vielzahl an Touristen. Übernachten: Von Fünf-Sterne-Häusern bis zum Campingplatz gibt es viele Möglichkeiten zum Übernachten. Praktisch ist das Stadthotel Valamar Riviera Hotel & Residence direkt am Hafen (www.valamar.com). Ausflüge: Lohnenswert sind verschiedene Ausflüge in die Region, darunter ein Besuch der Altstädte von Rovinji oder von Pula mit seinem gut erhaltenen Amphitheater aus römischer Zeit sowie auch zum Limski-Kanal. Abtauchen in die Zeit von Titos Jugoslawien und den Kommunismus kann man auf den Brijuni-Inseln. Hier hatte der Staatschef bevorzugt seine Ferien verbracht und einen kleinen Tierpark eingerichtet. Infos gibt es unter www.myporec.com im Internet.

Wer es lieber ruhiger mag, sollte die Stadt in der Nebensaison besuchen. Schon die Römer wussten vor 2000 Jahren die hervorragende Lage an der nördlichen Adria zu schätzen. Ihre Spuren trifft man in den schmalen Straßen und Gassen fast überall. Bruchteile der alten Befestigungsmauern sind noch erhalten. Die von den Römern auf der Landzunge angelegten Straßen Decumanus und Cardo teilen das Zentrum der Altstadt noch heute der Länge und auch der Breite nach.

Paläste aus venezianischer Zeit, schmucke Häuser aus Gotik und Barock prägen die Gassen, die zum Bummeln einladen. Vor allem Souvenirläden und kleine Restaurants sind hier zu finden.

Einen grandiosen Blick auf die Altstadt und das moderne Häusermeer bietet sich vom Glockenturm der Euphrasius-Basilika. Beständig bläst ein kühler Wind vom Meer. Auf der Adria tummeln sich jede Menge Fischerboote und Ausflugsschiffe für Touristen.

Den Glockenturm erklimmt man über die Treppenstufen des achteckigen Baptisteriums der Basilika, die im 6. Jahrhundert errichtet worden war und nach Bischof Euphrasius benannt ist. Heute zählt das Gotteshaus zu den wertvollsten Kulturdenkmalen der Region und zum Unesco Welterbe. Nicht verpassen sollte man die zahlreichen Mosaike in und um die dreischiffige Kirche. Schon das Eingangstor und die Apsis sind reich mit aufwendigen Steinlegearbeiten verziert. Einen Blick sollte man auch auf die Kapitelle der Säulen in der Kirche werfen, die Vögel und Blumen als wunderschöne Steinmetzarbeiten zeigen. Der angrenzende Bischofspalast mit dem großzügigen Garten ist einen Abstecher wert, finden sich doch hier weitere Mosaike, aber auch eine Sammlung religiöser Gemälde und sakraler Gegenstände.

Reste des Neptun-Tempels kann man am Ende der schmalen Landzunge entdecken. Wo einst die römischen Bewohner dem Meeresgott ihre Aufwartung machten, summen heute Bienen und legen Möwen eine kleine Rast ein. Von den stolzen Säulen und Wänden sind nur noch Fragmente zu finden, die der Witterung ausgesetzt sind.

Nur durch wenige Häuser getrennt ist der Platz Trg Marafor, das einstige römische Forum der Stadt. Wer genau hinschaut, kann noch einen Teil des alten Straßenpflasters finden. Den Blick zieht auf alle Fälle das romanische Haus auf sich. Die schlichte Bauweise des Gebäudes geht auf das 13. Jahrhundert zurück.

Der Geschichte von Porec lässt sich am besten im Heimatmuseum nachspüren. Untergebracht in einem barocken Palast aus dem 18. Jahrhundert, beherbergt es mehr als 15 000 Exponate. In den Sommermonaten findet im lauschigen Innenhof des Museums mit seinen Mosaiken, wie auf vielen anderen Plätzen der Altstadt, das Open Air Festival mit Bands und Theatervorführungen statt – ein Besuchermagnet für Einheimische wie Touristen bis spät in Nacht gleichermaßen.

Der malerischen Stadt vorgelagert ist die Insel Sveti Nikola mit der Villa Isabella, traumhaften kleinen Badebuchten, Pinien und Sandstränden: Perfekt für den Sprung ins kühle Nass nach einem Bummel durch die historischen Gassen und um die Seele baumeln zu lassen. Per Taxiboot geht es vom Hafen direkt auf die Insel, für Gäste der Valamar Hotels ist dieser Service übrigens kostenlos.

Am Abend geht es dann zum Flanieren durch das Hafenviertel, vorbei am fünfeckigen Turm aus dem 15. Jahrhundert und dem Freiheitsplatz mit der Frauenkirche. Bei einem Cocktail darf man den Tag gemütlich ausklingen lassen.