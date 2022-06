Pop-Rock-Feuerwerk vom Feinsten

Am ersten Würth Open Air in Gaisbach seit drei Jahren genießen 7500 Besucher trotz Regen und Wind Musik und Ambiente

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Himmel ist theatralisch grau am frühen Freitagabend. Schon von weitem fällt die riesige schwarze Bühne ins Auge. Auf dem Festivalgelände vor dem Carmen Würth Forum recken weiße Pagodenzelte ihre Spitzen in die Höhe, verleihen dem weitläufigen Platz eine besondere Atmosphäre und trotzen dem grauen Himmel: Eventcharakter zwischen Hohenloher Hügeln.

Die Zuschauer des 21. Würth Open Air lassen sich von dem leichten Nieselregen nicht die Laune verderben.

Langsam füllt sich der Raum vor der Bühne, auf der die Herbstbrüder ihre melancholischen und doch Hoffnung bringenden Songs präsentieren. Die Wahl-Berliner Cihan Morsünbül und Markus Bremm, die sich 2015 als Konkurrenten bei der Casting-Show „The Voice Of Germany“ kennenlernten, machen ihre Sache gut. „Wir haben in der Show nicht gewonnen, stehen jetzt aber trotzdem hier. Merkt euch unseren Namen“, rufen die Herbstbrüder am Ende ihres 45-minütigen Auftritts den Zuschauern zu, die sich inzwischen auf dem Festivalgelände eingefunden haben.

Zunehmend ins Herz trifft die Zuschauer auch Wincent Weiss, der Senkrechtstarter aus Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein.

Sie kreischen, als er sich beim zweiten Song auf Crowdsurfing-Tour durch die Menschenmenge begibt.

2016 war sein Hit „Musik Sein“ einer der meistgespielten Hits im Radio, auch in Künzelsau feiern die Festivalbesucher seinen freundlichen Deutschpop-Sound und mehrere Zuschauer in der ersten Reihe singen bei den Songs „Die guten Zeiten“ und „Winter“ aus seinem im Mai 2021 veröffentlichten Album „Vielleicht Irgendwann“ so manche Zeile lauthals mit.

Den 7500 Festivalgängern, die sich inzwischen auf dem Gelände verteilen, gefällt nicht nur die Musik, sondern auch die lockere, familiäre Atmosphäre auf dem Festival.

Rockig wird es bei Silbermond. Mit „Meer sein“ startet die Band, der 2004 mit dem Hit „Durch die Nacht“ der Durchbruch gelang, in die Nacht. „Ich habe das echt vermisst. Zwei Jahre haben wir jetzt nicht mehr spielen können“, ruft Sängerin Stefanie Kloß mit Tränen in den Augen ins Mikro.

Von da an geben Band und Publikum gut zwei Stunden lang alles: Saftige E-Gitarre, kräftiger Bass, und ein treibendes Schlagzeug sorgen für Tempo, „Himmel auf“ erklingt als Hymne in den Künzelsauer Nachthimmel, ehe das erfolgreiche Festival mit den Zugaben „Leichtes Gepäck“ und „Durch die Nacht“ ausklingt.