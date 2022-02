Pistenschwünge das ganze Jahr über

Die fünf großen Gletscherskigebiete in Hintertux, in Stubai, in Sölden, im Pitztal und im Kaunertal bieten ein abwechslungsreiches Skivergnügen und eine sehr lange Saison – in Hintertux kann man sogar das ganze Jahr hindurch Ski fahren.

Für viele Wintersport-Fans ist der Frühling die schönste Zeit der Skisaison: Die Tage werden länger – mit bester Schneequalität und angenehmen Temperaturen. So lässt sich der Gletscherurlaub mit abwechslungsreichen Skivergnügen und schönen Terrassenaufenthalten gut kombinieren. Die Gletscherhotels haben zudem bis zum Saisonausklang geöffnet, Infos unter www.tirolergletscher.com

Unterwegs mit einem 600 PS starken Pistenbully und ein Blick hinter die Kulissen im Gletscherskibetrieb : Auf dem Hintertuxer Gletscher gilt das Motto „365 Tage lange Skifahren“. Denn „W(H)intertux“ ist das einzige Ganzjahresskigebiet Österreichs. Im Gletscherfrühling gibt es auf dem Hintertuxer Gletscher das „Flower Pow(d)er Programm“ – mit jeder Menge Attraktionen.

An drei Tagen im April findet das „Early Bird Skiing“ statt. Ab 7.30 Uhr startet man an der Talstation in Hintertux, erkundet in Begleitung die schönsten Plätze des Gletscherskigebietes und erfährt viel Wissenswertes über den Gletscher. Im Anschluss stärkt man sich im Tuxer Fernerhaus mit einem exklusiven Frühstücksbuffet auf 2660 Höhenmetern.

Für den Ganzjahres-Skibetrieb ist die richtige Technik Voraussetzung, damit zu jeder Jahreszeit die Pisten bestens präpariert sind. Wer in das Herz von „W(H)intertux“ blicken möchte, um auch mehr über die höchstgelegene Zweiseilumlaufbahn der Welt zu erfahren, kann im April an einer Technikführung teilnehmen. Hier werden wahre Pionierleistungen vollgebracht, denn die Liftanlagen wurden an sehr exponierten Lagen gebaut.

Auch die Pistenbully-Testarea auf 3250 Höhenmetern ist ein besonderes Erlebnis. Im April kann man kostenfrei und unter fachmännischer Anleitung einen 600 PS starken Pistenbully lenken und seine eigenen Spuren in den Schnee graben. Bei den einzelnen Wendemanövern spürt man das Zusammenspiel aus Kraft und Technik auf Schnee. Zum Schluss gibt es ein schönes Erinnerungsfoto an die Pistenbully-Fahrt.

Wer vom Winter nicht genug bekommt, sollte den Betterpark Hintertux besuchen. Der Actionpark eröffnet im Herbst als erster Snowpark in Europa seine Pforten und hat mit neuem Setup am längsten im Frühling geöffnet. Freestyle-Fans können hier von 23. April bis 6. Juni die besten Jumps und coolsten Tricks ausprobieren. Infos unter www.hintertuxergletscher.at im Internet.