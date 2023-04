Per Velo durchs Berner Hinterland

Wer in Bern nur an die Unesco-Weltkulturgüter denkt, hat einiges verpasst. Die Stadt im Alpenvorland bietet beeindruckende szenische Rad-Rundwanderrouten durch eine der schönsten Kultur- und Naturlandschaften der Schweiz

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So pünktlich wie der ICE in Basel angekommen ist und es in kurzer Zeit mit dem Umsteigen in den Zug nach Bern geklappt hat, so einfach funktioniert es bei der Ankunft in Bern mit der Ausleihe des E-Bikes von Rent A Bike im Bahnhof. Nach einer Altstadtbesichtigung stehen erholsame Tage mit einem bunten Kaleidoskop außerhalb der Stadt bevor, bei denen die Welt aus Strampeln, Schauen und Spüren bestehen wird.

Zuerst einmal rollen die Radreifen entspannt auf Entdeckungsreise durch die Gassen der Berner Altstadt, die 1983 zum Unesco-Weltkulturerbe geadelt wurde. Stadtführerin Beatrice Gyger-Lang erzählt in den verwinkelten Gässchen, barocken Gebäuden, bedeutenden Sehenswürdigkeiten und in vor der Sonne geschützten Laubengängen der mittelalterlichen Bundesstadt spannende Geschichten. Neben den ungezählten Ateliers, Boutiquen und „Lädeli“ warten mit den darunter befindlichen Gewölbekellern einzigartige Perlen, die einen Einkaufsbummel zu einem besonderen Erlebnis machen.

Matte und Aare

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kriminalität Wo in Mannheim die meisten Fahrräder gestohlen werden Mehr erfahren Machen Sagenhafte Seidenstraße Mehr erfahren Tourismus Bund prüft Wiedereinreise von chinesischen Touristen Mehr erfahren

Man erfährt, dass die bedeutendste Stadt des Landes 32 Quartiere hat, in denen gerade mal knapp 150 000 Einwohner leben, nur 6000 davon in der Altstadt. Eines dieser Quartiere ist die Matte, die Unterstadt an der Aare. In ihr wohnten Metzger, Gerber und auch der Henker. Heute ist das einstige Handwerkerquartier „in“. Damals grenzten sich ihre Bewohner mit einer eigenen Sprache ab gegen die verhassten Bürger der Oberstadt. Die jedoch liebten die Badehäuser am Fluss, denn zu dieser Zeit mussten die Mägde das Wasser in Krügen aus den Brunnen in die Häuser schleppen.

Hoch oben über der Aare spannt sich die Nydeggbrücke und im Anschluss daran liegt das Wahrzeichen Berns, der Bärenpark mit dem alten Bärengraben. Auf der Gerechtigkeitsgasse mit ihren Laubengängen liegt das Bistro „together“ mit einer sehr speziellen Sehenswürdigkeit. Wirt Alexandre Schor hat den Abwassergraben freigelegt, so dass man auf seinem stillen Örtchen dabei zusehen kann, wie unter einer Glasscheibe auf dem Toilettenboden alles gen Tal rauscht. Nur ein paar Schritte weiter aufwärts kann man in die Wohnung von Albert Einstein schauen, in der er die Relativitätstheorie aufgestellt hat. Und in der „Harmonie“ betreibt Fritz (Jimi) Gyger in dritter Generation sein Restaurant und hat sich auf Fondue spezialisiert. Stolz ist er darauf, dass seine Kunden von weit her kommen, um seine Kutteln nach Art des Patrons zu bestellen – das ist in Streifen geschnittener Pansen nach Mailänder Art mit Käse überbacken.

Nebenan steht der „Zytglogge“, der Zeitglockenturm, der nach dem großen Stadtbrand 1405 neu aus Berner Sandstein errichtet wurde. Sein Vorgängerbau aus dem 13. Jahrhundert war ein Wehrturm, der zuletzt als Gefängnis genutzt wurde. Hier waren auch die sogenannten Pfaffendirnen eingekerkert. Haushälterinnen von katholischen Pfarrern wurden dort „abgegeben“, wenn der Kirchenmann ihrer überdrüssig geworden war. Im heutigen Turm setzt sich zu jeder vollen Stunde ein kompliziertes astronomisch/chronologisches Uhrwerk mit Bärenreigen, Hahnenschrei und dem markanten Glockenschlag des lebensgroßen vergoldeten Stundenschlägers Hans von Thann in Szene.

Während Bern Kulturfans, Genießern und aktiven Menschen allerhand bietet, lockt es die Naturliebhaber ins Umland mit seinen gut ausgeschilderten Radwegen. Diese sollten aber schon mit einem E-Bike befahren werden, um die hügelige Landschaft genießen zu können. Im Nu ist man aus der Stadt heraus und auf der Radwanderroute 888, dem „Grünen Band Bern“. Die gut ausgeschilderte E-Bike-Route verbindet auf 59 Kilometern die Gemeinden rund um die Velostadt Bern. Wenn die Beine mal müde werden, kann man die Tour auch an mehreren Stellen unterbrechen und gemütlich mit dem Bus in die Stadt zurückfahren.

Blick auf die Alpen

Hinter dem Ortsteil Ostermundigen taucht vor einer farbenfreudigen Hochhauskulisse der erste Bauernhof auf. Die Weiden werden größer und vorm Dörfchen Muri-Gümligen grüßt die Berner Alpenkette mit Eiger, Mönch und Jungfrau. Und so kommt einem mit jedem gestrampelten Kilometer die Umgebung größer und überraschender vor – als würde dieses Stückchen Schweiz auf wundersame Weise über sich hinauswachsen.

Am Wegesrand stehen grüne Tafeln, auf denen Wissenswertes, Witziges und Überraschendes zu den Themen Natur und Landwirtschaft zu lesen ist. Wenn sich unterwegs der Hunger meldet, finden sich in den vielen Hof-und Dorfläden entlang der Route alle Zutaten für ein feines Picknick. Alternativ empfiehlt sich auf halber Strecke die urige Gastwirtschaft von Schloss Köniz

Nach einem Ruhetag mit dem Besuch des topmodernen Paul Klee-Museums steht die 44 Kilometer lange Fernsichtroute Frienisberg auf dem Radprogramm. Da macht sich an langen Steigungen die elektrische Unterstützung bemerkbar und es geht unproblematisch über herrlich einsame Nebenstraßen, durch Felder und Wälder. Überraschend eröffnet sich nach der Fahrt durch tiefgrünen Wald mit beeindruckendem Lichtschattenspiel der Blick auf das Büsselimoos, ein Hochmoor. Hier überzeugt zur Abwechslung mal nicht die Fernsicht, sondern der inspirierende Blick auf eines der kleinsten Naturschutzgebiete des Kantons Bern. Ein langer Holzsteg lädt zur Rast und zur Beobachtung der heimischen Tierwelt ein, für die es der ideale Lebensraum ist.