Offenes Meer und atemberaubende Landschaft

Im Norden Skandinaviens liegt die Region Kvarken, eine Region voller Kontraste, die die unterschiedlichen Schönheiten zweier Länder vereint und gemeinsam in die Unesco Weltkulturerbe-Liste aufgenommen wurden.

Seit der Eiszeit durch den Bottnische Meerbusen geteilt, bilden die flache Inselwelt der finnischen Schären auf der einen und die Klippen der Hohen Küste Schwedens, genannt Höga Kusten, auf der anderen Seite, das gemeinsame Kvarken-Archipel. Und dank einer schnellen und umweltfreundlichen Fährverbindung sind sie gut miteinander verbunden.

Die elektrisch angetriebene Aurora Botnia ist eines der umweltfreundlichsten Fährschiffe der Welt und verbindet mehrmals täglich die beiden Städte Vaasa in Finnland und Umeå in Schweden, welche die jeweiligen Ausgangspunkte für die Erkundung von Kvarken sind.

Junge Metropolen

Es sind beides boomende Städte, geprägt durch Kultur und Universitäten voller junger Leute. Vaasa gilt als Finnlands innovativste Region, insbesondere im Bereich der alternativen Energietechnologie. Umeå ist inzwischen die größte Metropole Nordschwedens, wo fast jeder zehnte Einwohner Student ist. Das Tor zu Schwedisch Lappland war 2014 Europas Kulturhauptstadt. Unter den vielen Museen ist besonders das Gitarrenmuseum zu empfehlen. Hier werden die mit viel Leidenschaft von den Zwillingsbrüdern Samuel und Michael Ahdén über gesammelten 500 Gitarren und Devotionalien von internationalen Rockstars ausgestellt.

Gemeinsam ist ihnen die Lage inmitten der nordischen Natur mit ihren Wäldern, Flüssen und der Inselwelt des Schärengartens. Auf der finnischen Kvarken-Seite gibt es neben der Natur auch viele idyllische Orte und kleine Städte, wie Kristinestad, ein historisches Küstenstädtchen mit malerischen Holzhäusern, oft noch mit schmucken Schnitzereien versehen. Sehenswert auch eine alte Holzkirche aus dem Jahr 1700 mit einem schiefen Kirchturm oder die alte Windmühle, von deren Hügel man auch eine schöne Aussicht hat. Dieser liebevoll erhaltene und restaurierte Stadtkern lässt heute noch vieles von dem Leben dieser alten Handels- und Hafenstadt erahnen.

Eine malerische Altstadt mit Holzhäusern hat auch Kokkola. Es bietet auch außerhalb des historischen Altstadtviertels Neristan mit seinen Holzhäuschen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, in denen charmante Cafés und Läden versteckt sind, ein eher modernes urbanes Lebensgefühl. So sind hier an den Wochenenden in der Nacht die Straßen voller Leben.

Wenn am letzten Wochenende im August die Venezianischen Nächte gefeiert werden, erleuchten Fackeln und Kerzen die Wege und Kanäle in den Parks, überall sitzen die Leute gesellig beisammen und warten auf das große Feuerwerk zum Abschluss.

Moderne und Tradition

Eine ganz andere sehenswerte Stadt ist Seinäjoki im finnischen Binnenland. Seinäjokis Sehenswürdigkeiten ist die eher moderne Architektur aus den Fünfzigerjahren des berühmten Architekten und Designers Alvar Aalto. Dieser hat das ganze Stadtzentrum geplant, wie auch viele Gebäude, von der modernen Bibliothek bis zur Kirche. Eigentlich ist das Stadtzentrum schon fast ein Gesamtkunstwerk Aaltos. So ist es kein Wunder, dass rund 500 000 Besucher aus aller Welt jährlich die Stadt besuchen.

Bevor es mit der Fähre zur schwedischen Seite Kvarkens geht, lohnt noch ein Abstecher zum 20 Meter hohen Saltkaret-Aussichtsturm bei Svedjehamn. Von hier aus hat man einen besonders schönen Ausblick auf die Schären. Mit Bootstouren oder auch Kajaks kann man auch selber durch die Schärenwelt schippern.

Ganz anders ist die Natur und Landschaft auf der schwedischen Seite des Kvarken-Archipels, Västerbotten oder auch Schwedisch-Lappland genannt.

Von Umeå aus in Richtung Westen geht es durch ausgedehnte Waldgebiete und vorbei an tiefblauen Seen. Hier lässt es sich in traumhafter Natur bestens Wandern, Radfahren oder Angeln.

Bei Lycksele liegt Gammaplatsen, ein wichtiger Ort für die Samen, ein indigenes Volk, das möglichst im Einklang mit der Natur lebt. In Gammaplatsen zeugt ein Museum vom Leben der Samen. Zurück in Richtung Küste kommt man an Nämforsen vorbei, eine der mit über 2600 Felszeichnungen größten Felszeichnungsfundstätten Europas.

Nämforsen gehört bereits zur Region der Höga Kusten. Hier zeigt sich die Natur einfach atemberaubend und unglaublich abwechslungsreich: offenes Meer, tiefe Wälder und Berge. Hier muss man einfach die Wanderstiefel anziehen.

Besonders beeindruckend ist der Skuleskogen Nationalpark. Dichte Wälder, alte Bäume, Steinhalden und Felsklüfte liegen am Wegesrand. Eine sagenhafte Aus- und Weitsicht über die Küste hat man vom Skuleberget, dem mit 268 Metern höchsten Berg der schwedischen Höga Kusten.

Am Fuß des Bergs liegt das Besuchszentrum „Höga Kusten World Heritage Center“ mit Ausstellungen zur Entstehungsgeschichte und zum Unesco Welterbe „HögaKusten/Kvarken Schären“. Das ist allemal einen Besuch wert.