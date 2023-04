Neuer Musenalmanach

Heilbronn. Am Donnerstag, 27. April, stellt Die Journalistin und Kulturschaffende Leonore Welzin stellt am Donnerstag, 27. April, ab 17 Uhr den Heilbronner Musenalmanach im Literaturhaus vor. Der zweite Heilbronner Musenalmanach rückt sieben Jubilare und 21 kreative Paare in den Fokus des Jahrbuchs. Diese Nachlese bringt frischen Wind in die Debatte um Originalität, Inspiration und Innovation – nicht nur aus feministischer Sicht. Die Lesung wird moderiert von Andreas Sommer.

„Ideengeschichtliche Spuren des 18. und 19. Jahrhunderts aufnehmen, Narrative rekonstruieren und in neuem, gendersensiblem Kontext präsentieren“, beschreibt Welzin die Idee hinter der Neubelebung des Musenalmanachs. Versammelt der erste Almanach über 30 Beiträge und Portraits zu Künstlerinnen und deren Schaffen aus der Region Heilbronn Künstlerinnenportraits, so liegt der Fokus nun auf der Debatte um Originalität, Inspiration und Innovation.

Leonore Welzin ist ausgebildete Tänzerin und Kunsterzieherin. Als Stipendiatin der Kunststiftung Baden-Württemberg war sie sechs Jahre in Japan, studierte dort Butoh, war Schauspielerin des Avantgarde-Theaters Tenjo Sajiki und unterrichtete Deutsch an verschiedenen Universitäten. Sie arbeitete als Dramaturgin am Theater Heidelberg.