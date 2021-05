Endlich Nordsee, endlich Watt, endlich Nationalpark: Mit einem Kontrastprogramm zu den eigenen vier Wänden meldet sich die Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording zurück. Vom 14. bis 20. Juni findet in und um St. Peter-Ording die Naturerlebniswoche statt. Ihre abwechslungsreichen Programmpunkte kommen dem Bedürfnis vieler Gäste entgegen, die frische Seeluft zu genießen, sowie die faszinierende Natur des Nationalparks Wattenmeer und der von der Nordsee geprägten Landschaft hautnah zu erleben.

Die Angebote der Tourismus-Zentrale und Partnern wie der Schutzstation Wattenmeer reichen von Radtouren über (Foto-)Wanderungen zu verschiedenen Tageszeiten bis zu Führungen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Auch für Kinder gibt es spannende Veranstaltungen wie zum Beispiel Klootstockspringen am Böhler Leuchtturm. Und am vorletzten Tag, dem 19. Juni, findet im Ortsteil Dorf das Mittsommerfest statt.

Die Veranstaltungen der Naturerlebniswoche in St. Peter-Ording bieten in diesem Jahr wieder Möglichkeiten, die natürliche Umgebung zudem aus unterschiedlichen Perspektiven neu zu entdecken – im Überblick und im Detail. Auf der Website www.st-peter-ording.de sind Informationen zu naturnahem Urlaub in St. Peter-Ording zu finden.