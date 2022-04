Naturerlebnisse entlang der Küste

Der Wales Coast Path feiert sein zehnjähriges Bestehen. Am 5. Mai 2012 wurde der 1400 Kilometer lange Fernwanderweg offiziell als Wales Coast Path eröffnet und war damit der längste seiner Art, der sich entlang der gesamten Küstenlinie eines Landes schlängelte.

Bereits in den 1970er Jahren waren erste Küstenabschnitte als Wanderwege erschlossen worden, wie der 300 Kilometer lange Pembrokeshire Coast Path im einzigen Küstennationalpark Großbritanniens. Im Jahr 2012 wurden dann die einzelnen Abschnitte in den unterschiedlichen Küstenregionen von Wales zu diesem 1400 Kilometer langen Fernwanderweg geschlossen.

Porth-y-Nant aus der Insel Anglesey in Nordwales. © Visit Wales

Um die Besonderheit des Wales Coast Path herauszustellen, sind ab Mai nun eine Reihe von Veranstaltungen geplant, darunter geführte Touren und Wanderungen sowie die Vorstellung neuer Routen. Diese wurden in Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde Cadw entwickelt, um Landschaftserlebnisse an der Küste mit dem Besuch historischer Sehenswürdigkeiten zu verbinden.

Tourenvorschläge per App

Erstmals überhaupt haben Wanderer nun auch die Möglichkeit, über die offizielle App des Wales Coast Path ihre Tour-Erlebnisse nachzuverfolgen. Die kostenlose, einfach zu bedienende App liefert neben speziellen Wanderungen und Tourenvorschlägen auch interessante Hintergrundinformationen über die einzelnen Wegabschnitte.

Wanderer finden in Wales, neben dem Wales Coast Path, noch weitere wunderbare Fernwanderwege, wie beispielsweise den 284 Kilometer langen Offa’s Dyke Path, der dem historischen Verlauf der englisch-walisischen Grenze von Nord nach Süd folgt. In Kombination mit dem Wales Coast Path kann so das Land des roten Drachen in einer Länge von rund 1700 Kilometer umrundet werden.

Weitere Informationen unter www.visitwales.com/de und www.walescoastpath.gov.uk