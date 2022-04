Natur und Kunst als perfekte Symbiose

Holland ist nicht nur Amsterdam, Strand und Meer, sondern hat auch im Landesinneren so viel mehr zu bieten. Einige der sehenswerten Städte und Regionen dort, die ideal für einen kürzeren oder längeren Urlaub sind, haben sich zusammengeschlossen zu einem Verbund „Das andere Holland“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben Deventer gehört die Veluwe dazu, ein großes Waldgebiet in der Nähe von Arnhem (Arnheim). Auch wenn Niederlande ein recht kleines Land ist, so hat es 21 Nationalparks. Einer davon ist der Nationalpark „De Hoge Veluwe“.

Dieser 5500 Hektar große Nationalpark ist der größte der Niederlande und fasziniert mit einer Vielfalt verschiedenster Landschaften, ausgedehnte Heideflächen, Sanddünen, Kiefer- und Laubwälder, Moorgebiete, Bäche, Seen und Sandflächen, die einer Dünenlandschaft gleichen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Eiszeit formten Moränen die leicht hügelige Landschaft und schufen ein Wassersystem, das auch heute noch mit einer Vielzahl von Bächen und Rinnsalen die Veluwe durchzieht und für ein waldreiches und an manchen Stellen auch mooriges Gebiet sorgt.

Die Heide-, Steppen- und Sandlandschaften sind wiederum durch massive Rodungen in früheren Jahrhunderten entstanden. Manchmal kommt das Gefühl auf, nicht in den Niederlanden zu sein, sondern in der Savanne Afrikas oder einer Steppenlandschaft Amerikas oder Asiens. Gerade noch radelt man durch den Wald oder die Heide, und im nächsten Moment landet man in einer Mini-Wüstenlandschaft aus Sand und Dünen, die auch ein eigenes Mikroklima habt.

Diese für die Veluwe so typische abwechslungsreiche Landschaften haben Eine ebenso vielfältige Fauna und Tierwelt hervorgebracht. Der Park ist ein Paradies für Tiere und einem Mekka für Pflanzen- und Tierfans geworden – von seltenen Kröten bis zu Mufflons, korsische Wildschafe, die die Besucher an den Wildbeobachtungsstellen betrachten können. Die beste Zeit, um sich auf die Lauer zu legen, ist der späte Nachmittag bis zum Einbruch der Dunkelheit.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wildbeobachtung geht überall im Park. Und immer wieder trifft man auf Besucher, die mit dem Fernglas den Horizont absuchen, um Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu entdecken. Die meisten Besucher sind zu Fuß oder noch häufiger mit dem Fahrrad unterwegs. Und wer sein eigenes Fahrrad nicht dabei hat, kann sich kostenlos eines der typischen weißen Fahrräder nehmen, die an den Eingängen oder am Besucherzentrum zahlreich zur Verfügung stehen. Es gibt selbst Rollstuhlfahrräder, auf denen der eigene Rollstuhl befestigt werden kann.

Insgesamt gibt es ein befestigtes Fahrradwege-Netz von rund 40 Kilometern im Park und über 20 Wanderwege – mit insgesamt 200 Kilometern Strecke.

Ziemlich zentral liegt das Besucherzentrum, in dem man sich über den Park informieren, Fahrrad- und Wanderwegekarten erhalten, aber auch die Möglichkeit hat, in einem Museum mehr über die Natur und auch das Leben unter der Erde des Parks zu erfahren.

Das Jagdhaus Hubertus, das ehemaligen Wohnhaus der Familie Kröller-Müller, ist beeindruckend. Das 1920 fertiggestellte Gebäude ist wohl eher ein Schlösschen als ein Jagdhaus. Idyllisch liegt es direkt an einem See, eingebettet in eine wunderschöne Park- und Gartenlandschaft. Es ist eines der wichtigsten Baudenkmäler der Niederlande. Den Namen ‚Jagdhaus Hubertus’ hat es wohl erhalten, da überall Motive aus der Legende des Heiligen in der Gestaltung zu entdecken sind.

Für eine Führung durch die Räume im Inneren, ein Gesamtkunstwerk aus Technik, Kunst und beeindruckendem Mobiliar, muss man sich extra im Voraus anmelden.

Das Ehepaar Kröller-Müller, er ein erfolgreicher Geschäftsmann und leidenschaftlicher Jäger, sie begeisterte Kunstsammlerin, hat diesen heutigen Nationalpark „De Hoge Veluwe“ bereits Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet, um Natur und Kultur zum Wohle der Öffentlichkeit zusammenzuführen.

Mitten im Park hat das Ehepaar ein Kunstmuseum mit seinem Namen gebaut, das heute unter anderem die mit 278 Werken weltweit zweitgrößte Van-Gogh-Sammlung beherbergt. Daneben gibt es unter anderem auch einige Picassos, Monets und Cezannes zu bestaunen, wie auch viele Werke zeitgenössischer Künstler.

Die Kombination von Kunst, Natur und Architektur lässt sich besonders gut in dem, das architektonisch interessante Kröller-Müller-Museum umgebenen, 25 Hektar großen Skulpturenpark erkennen, wo rund 200 imposante Skulpturen harmonisch in die Natur eingefügt auf Wiesen, in Teichen oder mitten im Wald stehen, u.a. von Rhodin und Moore.