Natur pur und viel Meer

Am nördlichen Abschnitt der bulgarischen Schwarzmeerküste, in Albena, trainieren Meer, Wind, Sonne und Natur die Abwehrkräfte. Die salzhaltige Luft lässt uns tief durchatmen. Wo die Frösche quaken, beginnt das Naturschutzgebiet Baltata, das sanft den Fluss Batova umschließt. Heilpflanzen wachsen im Wald, in der Umgebung sprudelt warmes, heilendes Quellwasser aus dem Boden. Vom Strandsee Tuslata kommt heilender Schlamm.

Umgeben ist das Feriendorf Albena vom Naturschutzgebiet mit seinem riesigen strukturreichen Mischwald. Aus dieser grünen Lunge strömt das ganze Jahr über Luft mit einem besonders hohen Sauerstoffgehalt, die Temperaturen bleiben dadurch selbst im Hochsommer angenehm. Es ist alles da für ein gesundes Reizklima am Schwarzen Meer.

Allerdings sollte man es langsam auf sich wirken lassen. „Am intensivsten ist ein Spaziergang am Strand, wenn der Wind von der Seeseite kommt. In der Nähe der Brandung befinden sich Salzwassertröpfchen, die Aerosole in der Luft, die dafür sorgen, dass sie wieder tief durchatmen können. Abends einen Schopska-Salat und ein kühles Bier. Danach werden sie müde und zufrieden ins Bett fallen und tief bis zum nächsten Morgen durchschlafen.“ So sieht für Ognyan Softov, ärztlicher Leiter des Medical-Spa-Komplexes in Albena, ein gelungener Tag am Meer aus. Seit 36 Jahren leitet er das Medical Zentrum. Während eines Rundgangs zeigt er die vielen Behandlungsräume seiner Klinik. Bei chronischen Entzündungen oder Schmerzen in den Gelenken empfiehlt der Arzt Packungen mit Bienenwachs oder Schlamm.

Stärkung für den Stoffwechsel

„Unser Schlamm ist der Beste!“ Der Heilschlamm, der aus der Nähe von Varna kommt, wird fein gesiebt und auf 43 Grad erhitzt, ehe er in einer dicken Schicht auf den ganzen Körper aufgetragen wird. Mit einem strengen Kurbetrieb kann man die Einrichtung nicht vergleichen. Es gibt viele Bäder und ein Team von Experten hat ein scheinbar unerschöpfliches Repertoire an Körperbehandlungen entwickelt, die zum Teil die Krankenkassen erstatten.

Das warme Wasser reichert sich auf seinem Weg durch die Gesteinsschichten mit wertvollen Mineralien und Spurenelementen an. Beim Baden stärkt es den Stoffwechsel und die Selbstheilungskräfte des Organismus. Man überlege, die Gegend zur ganzjährigen Destination auszubauen, sagt der ärztliche Leiter.

Doch nicht nur zum Kuren kommen die Gäste. Von Mai bis Oktober sind die Badegäste da. Der breite, flach abfallende Strand mit dem feinen Sand bekommt seit mehr als 25 Jahren die Umweltplakette, die Blaue Flagge der EU, für Sauberkeit verliehen. Mit Eimerchen, Schaufel und einem Bagger ausgestattet, bauen die Kleinen mit den Eltern eine Sandburg. Baumaterial finden sie genug am Strand, der an manchen Stellen bis zu 100 Meter breit ist.

Albena ist von der Natur reich beschenkt. Im Baltata-Naturschutzgebiet wachsen auf einer Fläche von über 200 Hektar seltene Pflanzen. Direkt von der Küste aus kann man zu einer Wanderung oder einer Fahrradtour starten. Der Weg schlängelt sich durch urige „Dschungel-Landschaften“. Lianen mit ihren holzigen Stämmen und Stängeln liegen kreuz und quer über dem Boden und klettern an den Bäumen hoch. Silberpappeln wachsen schräg über den Fluss, ihre Äste ragen weit über das sumpfige Wasser, in denen Frösche quaken und sich Schildkröten tummeln. Unter den Bäumen blüht ein blauer Teppich aus wilden Hyazinthen. Es kann sogar sein, dass eine griechische Landschildkröte, die ebenso in diesem Gebiet beheimatet ist, den Weg kreuzt.

„Wir wollen diese einmalige Region bewahren und setzen auf erneuerbare Energie. Über 70 Prozent erzeugt das Resort selbst mit einer hochmodernen Biogasanlage und Sonnenkollektoren“, sagt Armin Jan Hofmann, Leiter für Information des Albena Feriendorfes. Die Unterkünfte sind eine Mischung aus nostalgischen Plattenbauten, unter anderem das Drei-Sterne-Hochhaus Dobrudscha, und Luxushäusern. Im Juni eröffnete das sanierte Hotel Amelia mit luxuriösem Design, inspiriert vom Thema Luftfahrt. Alle Hotels und Ferienwohnungen nutzen das Wasser aus den eigenen Quellen. Im Hinterland wachsen buschige Eichen, es gibt Tomaten- und Paprikafelder. Mittendrin ein Bauernhof mit Black Angus-Rindern. In den Gärten können die Besucher Obst selbst pflücken und kaufen.

Authentisches Bulgarien

Das authentische Bulgarien ist nur acht Kilometer entfernt. Auf den Terrassen heller Kalksteinfelsen liegt die Hafenstadt Baltschik. Durch Gassen führt der Weg hinunter zum Stadthafen mit den Fischerbooten. Viele Gäste besuchen den ehemalige Sommersitz von Maria, Königin von Rumänien, und bewundern ihren Wohnsitz und im Schlosspark die zweitgrößte Kakteen-Sammlung der Welt. Auch wenn der Ort ein wenig verschlafen ist und der Massentourismus die Stadt noch verschont hat, für eine Potschivka, so heißt die Pause auf Bulgarisch, ist immer Zeit in den zahlreichen Straßencafés auf der Strandpromenade.

Die Stadt Varna zeigt sich von ihrer lebhafte Seite und schafft es dennoch, dass sie gemütlich wirkt. Mit knapp 350 000 Einwohnern gilt die Hafenstadt als das Zentrum Nordostbulgariens. Bekannt ist sie für die Kirche Maria Himmelfahrt, eine orthodoxe Kathedrale mit goldenen Farben und Fresken aus dem Jahr 1896. Nicht weit davon ist das archäologische Museum. Thrakische Juwelen von vor 6000 Jahren wurden in einer Nekropole gefunden und mit anderen Funden aus der griechischen, römischen und osmanischen Antike ausgestellt. Die Küste säumt der Meeresgarten oder auch Primorski Park genannt. Der heimliche Star ist jedoch der kräftige Rotwein der Gegend, den man in jedem der Gästehäuser im Tonkrug serviert bekommt.