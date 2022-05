Nachhaltige Naturerlebnisse

„Wo Hansy erscheint, da lacht die Sonne“, erklärt Sabine Kugler, die eigens mit ihrem Mann Jürgen aus Walldürn angereist war, um im Nördlichen Schwarzwald die Premiere von Hansy Vogts Genusstouren in Bad Wildbad zu erleben. „Mit Hansy zu reisen ist immer ein wunderbares Erlebnis, man trifft stets nette Leute und lernt immer wieder ein schönes Fleckchen Erde kennen“, schwärmt Kugler. Gemeinsam mit ihrem Mann nimmt sie dafür mehrstündige An- und Abreisen in Kauf, um sich damit eine kleine Auszeiten aus dem Alltag zu gönnen.

„Es gibt immer tolle Erlebnisse“, so das Credo von Jürgen Kugler, der bei strahlend blauem Himmel und sprichwörtlichem „Kaiserwetter“ zudem lachend hinzufügt: „Hier war ich bestimmt nicht zum letzten Mal.“ Eine Aussage, die maßgeschneidert auf den Schwarzwaldbotschafter, Entertainer und TV-Star Hansy Vogt passt, denn bereits im Jahr 2019 war er in Bad Wildbad bei einer seiner ersten Genuss-Touren zu Gast und freute sich nun „erneut in die Oase des Glücks einzutauchen.“

Mit einem musikalischen Gruß überraschte der Entertainer und Sänger die kleine Gruppe an Teilnehmern auf der Bergstation der Sommerbergbahn, die mittlerweile seit über 100 Jahren Gäste befördert und als Standseilbahn auf einer Länge von 738 Metern eine Steigung von 53 Prozent bewältigt. Der Sommerberg, der mit einer grandiosen Aussicht auf das kleine Kurstädtchen im Schwarzwald lockt, ist Ausgangspunkt für Abenteurer. Nicht nur für Wanderer bietet dieser Region attraktive Naturerlebnisse. Hansy Vogt präsentiert als offizieller Schwarzwaldbotschafter zwei besonders abenteuerliche Attraktionen: die „Wild-Line“ und den Baumwipfelpfad.

Die Fußgänger-Hängebrücke überquert ein kleines Seitental vom Sommerberg und ist nichts für schwache Nerven. Mit einer Spannweite von 380 Metern und einer Höhe von 60 Metern über dem Talgrund ist das die einzige Hängebrücke dieser Art in Europa, die in Bogenform nach oben gebaut ist. „Das ist schon ein Erlebnis mit Herzklopfen“, so Sabine Kugler, die beim Überqueren nicht nur interessante Ausblicke genießt, sondern auch Mut beweist, da die Brücke gelegentlich in Schwingungen gerät und wackelt. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Märchenweg, der den Wald und die Flösser rund um das „Kalte Herz“, dem Märchen von Wilhelm Hauff, erlebbar macht.

Ziel aber ist der 1250 Meter lange Baumwipfelpfad, der von Jürgen Kugler als „absolutes Highlight“ gewertet wird. Mit einer sanften Steigung und einer Höhe von bis zu 20 Metern über dem Waldboden schlängelt sich der Pfad durch Buchen, Tannen und Fichten und endet in einem 40 Meter hohen Turm. „Von dieser außergewöhnlichen Perspektive kann man tatsächlich einen spektakulären 360 Grad Blick über den Schwarzwald genießen“, freut sich Sabine Kugler, die sich auf dem Weg nach oben mit Hansy Vogt fotografieren lässt. Weitaus abenteuerlicher ist allerdings der Weg zurück. Um auf den „Boden der Tatsachen“ zu gelangen, nutzt das Ehepaar die Tunnelrutsche des Baumwipfelpfades, und damit die Möglichkeit, den Rückweg binnen Sekunden zurückzulegen. „Ein lohnenswertes Erlebnis“, urteilen die Gäste aus Walldürn, die damit wieder ein Stückchen mehr vom Schwarzwald erkundet haben.