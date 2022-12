Nachhaltige Aktivitäten entlang des Wildflusses

In eine weiße Schneedecke gehüllt zeigt sich das Tiroler Lechtal während der kalten Jahreszeit mit von seiner schönsten Seite. Fernab vom lebhaften Skitourismus widmet sich die österreichische Naturparkregion gänzlich nachhaltigeren Winteraktivitäten. So bieten etwa weitläufige Winterwanderwege und Langlaufloipen beste Voraussetzungen für eine Auszeit im Schnee. Unzählige Pfade führen durch verschneite Wälder, vorbei am „letzten Wilden“ – dem Wildfluss Lech – sowie abgelegenen Kraftplätzen. Kaum anderswo zeigt sich Ursprünglichkeit und Weite der Naturlandschaft so deutlich wie im Tiroler Lechtal. Für das leibliche Wohl unterwegs sorgen behagliche Winterzauberhütten, die mit regionalen Schmankerln aufwarten und über breit ausgebaute Panoramarouten erreichbar sind. Wer sogar einen Rodel mit dabei hat, freut sich auf eine Schlittenfahrt ins Tal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weitläufige Panorama-Routen und Waldpisten erstrecken sich in Form von Langlaufspuren durchs Tiroler Lechtal. Ruhe und unberührte Landschaften prägen die österreichische Naturparkregion, während es auf zwei Brettern vorbei an beschaulichen Dörfern und Gemeinden geht – die markanten Gipfel der Lechtaler Alpen stets vor Augen.

Die leichten bis mittelschweren Loipen eignen sich sowohl für den klassischen Stil als auch für Skater, eine Übersicht gibt’s hier. Muss für jeden Langläufer ist die knapp 40 Kilometer lange Lechtalloipe, auf der man zwischen Steeg und Forchach auf ganzer Länge durchs Tiroler Lechtal gleitet. Dabei erleben Wintersportler hautnah, wie viel Platz und Freiheiten die Region zu bieten hat. Mit der entsprechenden Ausrüstung, nahezu in jeder Ortschaft erhältlich, steht dem Langlaufvergnügen nichts mehr im Wege.

Mehr zum Thema Schroff und „busy“, voller Autos und Doppeldeckerbusse London mit dem Fahrrad erobern Mehr erfahren E-Mobilität Grenzen bei intelligenter Route Mehr erfahren

Wenn das Tiroler Lechtal in weißer Pracht erstrahlt, erkunden Winter- und Schneeschuhwanderer die ursprüngliche Landschaft der österreichischen Naturparkregion auf die sanfte Tour. Zahlreiche Routen laden ein, der majestätischen Bergwelt sowie dem Wildfluss Lech ganz nah zu sein. Ausgedehnte und präparierte Panoramawege führen zu sonnigen Kraftplätzen oder gemütlichen Almen zum Einkehren. So bieten etwa neun Winterzauberhütten wie die Almwirtschaft Stablalm, der Lechtaler Hexenkessel oder das Kasermandl Tiroler Spezialitäten. Wer sich nach besonders viel Ruhe und Zeit zum Durchatmen sehnt, sollte den vier beschaulichen Auszeitdörfern Hinterhornbach, Gramais, Pfafflar und Kaisers einen Besuch abstatten. Fernab von jeglicher Zivilisation führen von den Orten viele Wanderwege und Skitouren ab. Infos unter www.lechtal.at