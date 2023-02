Mit den Schneeschuhen zu den Steinböcken

Schnee, so viel Schnee, und ein dunkelblauer Winterhimmel: Es ist eine Alpen-Winterlandschaft wie aus dem Bilderbuch. Nur das Plätschern des Fleißtaler Baches ist zu hören. Mit Schneeschuhen unter den Füßen geht es hinein in die unberührte Natur der Hohen Tauern. Einer der schönsten Orte für Entdeckungen abseits ausgetretener Pfade ist das Fleißtal, hoch gelegen über dem Bergsteigerdorf Heiligenblut und bewacht vom mächtigen Gipfel des Großglockners. Der Ranger blickt durch seinen Feldstecher. An der Felswand sind sie zu sehen: Die Steinböcke in freier Wildbahn.

Wo kann man Wildtiere schöner beobachten, als im Nationalpark Hohe Tauern inmitten mächtiger Dreitausender und tief verschneiten Landschaften?

NATIONALPARK HOHE TAUERN



An der Mittelstation der Großglockner Bergbahnen gibt es Schneeschuhe, denn wer keine hat, bekommt eine Leihausrüstung. Nationalpark Ranger Georg Granig zeigt, wie man die ovalen Bretter mit Riemen, Schnallen und Stahlzacken an der Unterseite anheftet, und erklärt den richtigen Bewegungsablauf: „Schuh immer nach oben anheben und nicht abrollen.“

Aber erst einmal geht es zur Tunnelbahn, von dort ins Fleißtal, wo die Wanderung zu den Bergen des Gebirgsmassivs Goldberggruppe startet. Die Bretter unter den Sohlen sind anfangs gewöhnungsbedürftig. Doch bald stapft die Gruppe im Gänsemarsch durch den Schnee, dorthin, wo Langläufer oder Tourenskigeher längst umkehren müssen.

Nur das leise Knirschen ist zu hören, wenn der Schnee unter den Tritten nachgibt. Der Ranger führt seit 1993 Urlauber auf leichten, aber auch auf anspruchsvollen Touren abseits von Pisten und gespurten Loipen durch die Landschaft. „Mit etwas Glück werden wir das scheue Steinwild, aber vielleicht auch Bartgeier oder Steinadler sehen“, verspricht er. Allerdings ist ungewiss, wie viele Tiere man bei einer Schneeschuhtour zu Gesicht bekommt.

Größtes Schutzgebiet

Der Nationalpark Hohe Tauern verteilt sich mit seiner 185 000 Hektar großen Fläche auf die Bundesländer Kärnten, Tirol und Salzburg. Zwar bietet das größte Schutzgebiet der Alpen eine riesige Artenvielfalt, aber das Gebirge ist in den Wintermonaten zu unwegsam für die Tiere.

Der Ranger lädt zum ersten Stopp in den Lärchenwald. Gekrümmt ragen die Bäume in die Höhe. Es sind die einzigen Nadelbäume, die über den Winter die Nadeln abwerfen. Dafür reichen ihre Wurzeln tief in die Erde. Das macht sie gegen Wind und Schnee resistenter als Fichten, die typische Flachwurzler sind. Die Bartgeier lieben diese offene Landschaft mit einzeln stehenden Bäumen. Mit viel Glück kann man frühmorgens oder abends in der Dämmerung einen dieser seltenen Vögel fliegen sehen.

Weiter geht es in den Kiefernwald. Es scheint auf den ersten Blick, dass die Wege noch niemand betreten hat. Doch der Schein trügt. Winzige Spuren verraten es. Für den Ranger ist sofort klar, es sind die Pfoten eines Hasen. „Dieser stapft zuerst mit den dünnen Vorderpfoten auf und überholt sie mit seinen dicken Hinterpfoten.“ Wieder eine Spur im Schnee. Für den Ranger ist die Antwort einfach: Ein Eichhörnchen. Der kundige Spurenleser erklärt genau, welches Tier welchen Abdruck hinterlässt. Und da er schon mal dabei ist, zieht er aus seinem Rucksack das Fellbüschel eines Rehs heraus. „Das sind Winterhaare. Also mehr gewellt, länger und dichter, innen hohl und mit Luft gefüllt. Das hilft Körperwärme zu speichern.“

Gämse und Steinbock

Oberhalb des Bachbettes in den Hängen müssten Gämsen zu sehen sein. Denn die weite Bergwelt ist ihr Zuhause. Und da ist sie: Eine frische Gamsspur. „Hier hat sich eine auf der Suche nach Nahrung durch den Schnee gearbeitet“, führt der Ranger die Gruppe näher an die Felswände heran. Eine Geiß steht auf einem Felsvorsprung und schaut unsicher die steile Felswand hinab. Schließlich will sie nicht den Anschluss an die Herde verpassen.

Seit einer Stunde stapft die Gruppe durch den Schnee, hat schon viel über Tierspuren und das Leben der Alpenbewohner gehört, aber noch keinen Steinbock gesehen. Im Gänsemarsch überschreitet die Gruppe die Baumgrenze. Auf einer kleinen Anhöhe baut Granig sein Spektiv auf. Er hat einen kleinen Steinwildtrupp im Visier. „Die Geiß und ihre Kitze haben es sich auf einem Grat gemütlich gemacht.“

Es geht jetzt noch höher, so dass man noch dichter dran ist, fordert der Ranger die Truppe auf. „Denn der prächtige Steinbock ist auf dem Weg zur Geiß und den Kleinen. Der Bock wiegt bestimmt über 90 Kilo und hat mächtige, nach hinten gebogene Hörner, fast einen Meter lang.

Die Geißen sind kleiner und deren Hörner sind kurz und kaum gebogen“, erklärt Granig. Endlich sehen auch die anderen die wilden Tiere. Doch nur durch das Fernglas.

Einst waren die Steinböcke in den Hohen Tauern ausgerottet. Im 17. Jahrhundert jagten Wilderer die Tiere, weil die Organe als Wundermedizin galten. Erst in den 1960er Jahren siedelte man wieder erste Exemplare an.

Nun leben im Nationalpark Hohe Tauern rund 1100 Steinböcke in Kolonien. Im „Haus der Steinböcke“ im Bergdorf Heiligenblut erfährt der Besucher bei einer interaktiven Ausstellung viel über den Lebensraum des Königs der Alpen und der anderen Bewohner. So weiß man von einem Bock, der mit einem Sender ausgestattet wurde, dass sein „Aktionsradius“ 140 Quadratkilometer groß ist.